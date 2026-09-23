Netflix étoffe son catalogue de plus de 60 podcasts

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Netflix annonce le renouvellement de l’ensemble de ses podcasts originaux, dont "Murder with My Husband", "The Pete Davidson Show", "Shut Up Evan", "The Puzzle Room with David Kwong" et "Allegedly with Ellison Barber". Katt Williams et Harlan Coben lanceront également des podcasts originaux plus tard en 2026. Le catalogue compte désormais plus de 60 podcasts et doit encore s’étoffer autour du true crime, du sport, de la comédie et de la cuisine. "The Rotten Files with Stephanie Soo" et "Wishbone Kitchen" sont déjà disponibles. "Last Trace with Kaelyn Moore" le 28 septembre et "Couldn't Agree Less with Allison & Isaac" le 22 octobre.
Ces créations sont annoncées comme des productions originales disponibles exclusivement sur Netflix, à écouter ou à regarder.
Ces créations sont annoncées comme des productions originales disponibles exclusivement sur Netflix, à écouter ou à regarder.
Des podcasts existants rejoignent aussi Netflix
La plateforme intégrera également des programmes déjà installés dans l’univers du podcast. "The Pivot Podcast", animé par les anciens joueurs de NFL Ryan Clark, Fred Taylor et Channing Crowder, sera disponible le 8 septembre, tandis que "OUTLORE with Eleanor Neale" arrivera le 27 septembre.
Brandon Riegg, Vice President, Nonfiction Series, explique : "Les podcasts permettent aux membres de retrouver davantage de genres, d’histoires et de personnalités qu’ils aiment. Peu importe où et quand vous souhaitez écouter ou regarder, nous proposons une sélection de podcasts représentant le meilleur du true crime, du sport, de la comédie, de la cuisine et de toutes les formes de narration."
Harlan Coben indique pour sa part préparer son premier podcast original avec Netflix autour des événements inattendus qui peuvent modifier le cours d’une vie.
Brandon Riegg, Vice President, Nonfiction Series, explique : "Les podcasts permettent aux membres de retrouver davantage de genres, d’histoires et de personnalités qu’ils aiment. Peu importe où et quand vous souhaitez écouter ou regarder, nous proposons une sélection de podcasts représentant le meilleur du true crime, du sport, de la comédie, de la cuisine et de toutes les formes de narration."
Harlan Coben indique pour sa part préparer son premier podcast original avec Netflix autour des événements inattendus qui peuvent modifier le cours d’une vie.