Netflix étoffe son catalogue de plus de 60 podcasts

La plateforme intégrera également des programmes déjà installés dans l’univers du podcast. "The Pivot Podcast", animé par les anciens joueurs de NFL Ryan Clark, Fred Taylor et Channing Crowder, sera disponible le 8 septembre, tandis que "OUTLORE with Eleanor Neale" arrivera le 27 septembre.

Brandon Riegg, Vice President, Nonfiction Series, explique : "Les podcasts permettent aux membres de retrouver davantage de genres, d’histoires et de personnalités qu’ils aiment. Peu importe où et quand vous souhaitez écouter ou regarder, nous proposons une sélection de podcasts représentant le meilleur du true crime, du sport, de la comédie, de la cuisine et de toutes les formes de narration."

Harlan Coben indique pour sa part préparer son premier podcast original avec Netflix autour des événements inattendus qui peuvent modifier le cours d’une vie.