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Mercredi 16 Septembre 2026 - 14:55

La pub radio en trente capsules


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Comprendre où va l'argent de la publicité, qui le décide vraiment, et pourquoi la radio se retrouve si souvent en variable d'ajustement. C'est le pari de la deuxième saison d'"Alors là, Chapeau !". Depuis le 1er septembre, deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, Philippe Chapot publie une capsule vidéo de deux minutes consacrée à un rouage du marché publicitaire audio. Trente épisodes en tout, jusqu'au Paris Radio Show du 15 décembre. La série part de zéro, sans jargon imposé, et monte jusqu'au niveau professionnel : l'annonceur, l'agence média, la régie, le trading desk, l'enchère, la donnée, la preuve. Chaque épisode existe en français et en anglais, en vidéo et en version texte intégrale. Visite guidée d'une série qui raconte un marché que beaucoup pratiquent sans l'avoir jamais vu en entier.



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La contrainte fait la méthode. Deux minutes, un seul sujet, un seul mot de vocabulaire à retenir à la fin. Le deuxième épisode explique les cinq familles de radios et les catégories A à E de l'Arcom. Le huitième s'attaque au GRP, au CPM et aux CGV. Le seizième démonte l'insertion dynamique. À chaque fois la même mécanique : une phrase d'accroche qui pose le problème, une explication tenue, et l'annonce de l'épisode suivant. Le tout se referme sur la même formule, devenue une signature : et sortez couverts.
Le quatrième épisode donne le ton. "Six groupes décident où va la majorité de la publicité en France. Six. Vous n'en connaissez probablement aucun" attaque Philippe Chapot,  avant de dérouler la liste : GroupM, Publicis Media, Dentsu, Havas Media, OMG et IPG Mediabrands. Neuf euros sur dix du marché national passent par une agence média. 

L'épisode ne s'arrête pas au constat et pose la question qui fâche pour les radios. Une agence compare. Et dans un arbitrage, ce qui est difficile à comparer est souvent ce que l'on coupe.

Le téléphone, encore

La série a la bonne idée de ne pas céder à la fascination du programmatique. Le septième épisode rappelle une réalité que le secteur préfère parfois taire : "En radio, la plus grosse partie de l'argent se signe encore par téléphone et par mail. En deux mille vingt-six". Le gré à gré reste le modèle dominant de la FM, avec ses bons de commande et ses remises de quinze à quarante pour cent selon le volume et l'engagement annuel. Philippe Chapot lui reconnaît une force que le digital ne sait pas reproduire, la relation et la créativité, avant d'en nommer les trois faiblesses. C'est lent, ce n'est pas comparable avec les autres médias, et l'acheteur n'a aucune donnée en retour, à part une facture.
Le sixième épisode met le doigt sur ce qui coince vraiment. Les trading desks n'achètent pas des émissions, ils achètent des impressions. "Si votre station ne sait pas décrire son inventaire dans ces mots-là, ces acheteurs ne peuvent pas vous acheter. Même s'ils le voulaient", prévient Philippe Chapot. Viendront ensuite le DSP, le SSP, l'enchère qui se joue en deux dixièmes de seconde, puis la donnée qui alimente tout le système.

Lire ce qui se regarde

Le dispositif ne se limite pas à la vidéo. Sous chaque épisode, la page publie le script intégral, le mot de l'épisode et le lien vers le chapitre du cours Publicité, Audio & Radio. De quoi lire en trente secondes ce qui se regarde en deux minutes. La version anglaise suit le même rythme, pour une audience internationale qui découvrira au passage les particularités bien françaises de ce marché.
La dernière capsule tombera le 15 décembre et s'intitule "Rendez-vous au Paris Radio Show". 
D'ici là, la série aura passé en revue la mesure d'audience, la preuve de l'efficacité publicitaire, les cinq principes du Brand Power et, en avant-dernier épisode, la seule question qui vaille vraiment pour un directeur commercial : par où commencer lundi matin.

La série est en ligne ICI

Tags : Dentsu, GroupM, Havas Media, Philippe Chapot, podcast, podcasts, pub radio, Publicis Media, publicité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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