La pub radio en trente capsules

La série a la bonne idée de ne pas céder à la fascination du programmatique. Le septième épisode rappelle une réalité que le secteur préfère parfois taire : "En radio, la plus grosse partie de l'argent se signe encore par téléphone et par mail. En deux mille vingt-six". Le gré à gré reste le modèle dominant de la FM, avec ses bons de commande et ses remises de quinze à quarante pour cent selon le volume et l'engagement annuel. Philippe Chapot lui reconnaît une force que le digital ne sait pas reproduire, la relation et la créativité, avant d'en nommer les trois faiblesses. C'est lent, ce n'est pas comparable avec les autres médias, et l'acheteur n'a aucune donnée en retour, à part une facture.

Le sixième épisode met le doigt sur ce qui coince vraiment. Les trading desks n'achètent pas des émissions, ils achètent des impressions. "Si votre station ne sait pas décrire son inventaire dans ces mots-là, ces acheteurs ne peuvent pas vous acheter. Même s'ils le voulaient", prévient Philippe Chapot. Viendront ensuite le DSP, le SSP, l'enchère qui se joue en deux dixièmes de seconde, puis la donnée qui alimente tout le système.