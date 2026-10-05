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Lundi 5 Octobre 2026 - 12:55

ICI Occitanie met le cap sur Mars sans quitter Toulouse


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ICI Occitanie s'associe à la Cité de l'espace pour lancer "ICI Mars – à l'écoute de la planète rouge", une nouvelle série de podcasts consacrée à l'exploration martienne. Composée de 6 épisodes d'une dizaine de minutes, cette production donne la parole à des chercheurs toulousains. Animée par Pascal Wijsbroek, chroniqueur spatial de la station, elle est disponible sur l'application ICI et la plateforme Radio France.



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Avec "ICI Mars – à l'écoute de la planète rouge", ICI Occitanie propose une nouvelle production audio réalisée en partenariat avec la Cité de l'espace. Au fil de 6 épisodes d'une dizaine de minutes, Pascal Wijsbroek, chroniqueur spatial de la radio locale, rencontre des chercheurs toulousains pour décrypter les grandes questions scientifiques et technologiques liées à l'exploration martienne. La série aborde successivement "Le cœur de Mars", "Les fossiles de Mars", "Rouler sur Mars"...
À travers ce podcast, ICI Occitanie met en avant les compétences scientifiques et spatiales présentes sur son territoire et s'intéresse également aux enseignements que l'exploration de la planète rouge peut apporter sur la Terre. Cette nouvelle série est accessible à l'écoute sur l'application ICI et sur la plateforme Radio France.


Tags : ICI Occitanie, Pascal Wijsbroek, podcast, podcasts, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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