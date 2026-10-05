ICI Occitanie met le cap sur Mars sans quitter Toulouse

Avec "ICI Mars – à l'écoute de la planète rouge", ICI Occitanie propose une nouvelle production audio réalisée en partenariat avec la Cité de l'espace. Au fil de 6 épisodes d'une dizaine de minutes, Pascal Wijsbroek, chroniqueur spatial de la radio locale, rencontre des chercheurs toulousains pour décrypter les grandes questions scientifiques et technologiques liées à l'exploration martienne. La série aborde successivement "Le cœur de Mars", "Les fossiles de Mars", "Rouler sur Mars"...

À travers ce podcast, ICI Occitanie met en avant les compétences scientifiques et spatiales présentes sur son territoire et s'intéresse également aux enseignements que l'exploration de la planète rouge peut apporter sur la Terre. Cette nouvelle série est accessible à l'écoute sur l'application ICI et sur la plateforme Radio France.

