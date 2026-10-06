La radio concentre 53% du temps d’écoute audio et touche 66% des Français chaque jour

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Dans un environnement médiatique abondant, l’audio s’inscrit dans les pratiques quotidiennes : 83% des 15-80 ans en écoutent chaque jour, soit 43 millions de Français. Sur un mois, l’audio touche 50 millions de personnes et 87% des auditeurs mensuels sont également des auditeurs quotidiens. La couverture quotidienne concerne toutes les générations : elle atteint 87% chez les 15-24 ans, 85% chez les 25-34 ans, 86% chez les 35-49 ans, 83% chez les 50-64 ans et 75 % chez les 65-80 ans. Chez les 15-24 ans, 86 % du temps d’écoute audio est consacré à la musique, contre 14% aux contenus parlés.
Le streaming musical audio payant représente 46% de leur temps consacré aux offres musicales, en progression de 10 points en 3 ans, tandis que 68 % découvrent de nouveaux titres via les réseaux sociaux. Ces données décrivent un univers où radio, podcasts et streaming s’insèrent dans des parcours différents selon les générations.
Le streaming musical audio payant représente 46% de leur temps consacré aux offres musicales, en progression de 10 points en 3 ans, tandis que 68 % découvrent de nouveaux titres via les réseaux sociaux. Ces données décrivent un univers où radio, podcasts et streaming s’insèrent dans des parcours différents selon les générations.
La radio représente 53% du temps d’écoute audio
La radio concentre 53% du temps d’écoute audio, devant le streaming musical à 34%. Elle est écoutée chaque jour par 66% des Français parmi les quelque 1 000 radios diffusées en France, et atteint 96% de couverture mensuelle. Chaque auditeur lui consacre en moyenne 02h47 par jour. À 08h, près de 12 millions d’auditeurs sont réunis autour de la radio, dont 7 millions sur une matinale d’actualité d’une station nationale. La diversité de l’offre se retrouve dans les couvertures par type de station : les musicales atteignent 30% en quotidien du lundi au vendredi et 8% sur 28 jours ; les généralistes 30% et 75% ; les locales 15% et 61% ; les thématiques 14% et 39%. Emmanuelle Le Goff, Directrice Radio & Total Audio, résume : "Dans un univers médiatique toujours plus fragmenté, la radio garde une force rare : elle accompagne les Français tout au long de la journée, les fidélise et les rassemble autour de grands rendez-vous".
Le digital représente 27% du temps d’écoute de la radio
Les supports d’écoute évoluent parallèlement à ces niveaux d’audience. Selon Emmanuelle Le Goff, "Elle s'adapte à tous les usages, 27% de son temps d'écoute se fait désormais sur un support digital, smartphone en tête. Pour refléter cette réalité au plus près, la mesure d'audience s'adapte en permanence". Plus largement, 53% du temps d’écoute audio quotidien est consacré à des contenus à la demande, contre 47% au direct, et 77% des auditeurs associent ces deux modes au cours d’un mois. Sur la même période, 79% combinent offres digitales et offline, 78 % contenus musicaux et parlés et 67% offres gratuites et payantes. Les offres payantes représentent 25% du temps d’écoute audio, soit 4 points de plus en 3 ans.
Chez les 25-34 ans, la part de l’écoute à la demande atteint 77%, contre 23% pour le direct, soit une progression de 8 points en 3 ans ; 53% de leur temps d’écoute audio se fait sur téléphone, contre 40% pour l’ensemble des 15-80 ans.
Chez les 25-34 ans, la part de l’écoute à la demande atteint 77%, contre 23% pour le direct, soit une progression de 8 points en 3 ans ; 53% de leur temps d’écoute audio se fait sur téléphone, contre 40% pour l’ensemble des 15-80 ans.
Podcasts : 48% des Français en écoutent chaque mois
Les podcasts complètent ces parcours audio. Près d’un Français sur deux, 48%, en écoute chaque mois, une proportion en hausse de 9 points en 3 ans. Parmi leurs auditeurs, 68% ne sautent pas de passages et 77% n’accélèrent pas la vitesse de lecture. Par ailleurs, 47% des auditeurs quotidiens de podcasts déclarent choisir souvent leur version filmée. Chez les 35-49 ans, 96 % écoutent la radio chaque mois et 54% des podcasts, en replay ou natifs, soit pour ces derniers une progression de 13 points en 3 ans. Leur écoute audio s’effectue à 38% sur téléphone et à 36% sur un poste traditionnel, cette dernière proportion étant près de 3 fois supérieure à celle des moins de 35 ans, établie à 13%.
À l’échelle des podcasts français, plus de 170 millions d’écoutes ou téléchargements sont comptabilisés en moyenne chaque mois dans le monde et 82% de ces téléchargements ou écoutes sont réalisés en France. Cécile Bertrand, Directrice Audio, souligne que "les usages se complètent plus qu’ils ne se substituent".
À l’échelle des podcasts français, plus de 170 millions d’écoutes ou téléchargements sont comptabilisés en moyenne chaque mois dans le monde et 82% de ces téléchargements ou écoutes sont réalisés en France. Cécile Bertrand, Directrice Audio, souligne que "les usages se complètent plus qu’ils ne se substituent".
Une radio écoutée en moyenne 13 jours sur 20 jours ouvrés
La fréquence d’écoute précise la place de la radio dans ces parcours : en moyenne, un auditeur l’écoute 13 jours sur 20 jours ouvrés par mois, du lundi au vendredi. Les "ultra-fidèles", définis comme les auditeurs écoutant la radio 20 jours sur 20 en semaine, représentent 26% des auditeurs. Chez les plus de 50 ans, 73% écoutent la radio chaque jour. Pour les 50-80 ans, 70% du temps d’écoute audio est réalisé à domicile, contre 58% pour l’ensemble des 15-80 ans ; 54% passe par un poste traditionnel et 40% est consacré aux contenus parlés. Ces pratiques diffèrent de celles des 25-34 ans : 71% de ces derniers sont, sur un mois, à la fois auditeurs de radio et de streaming musical. Elles illustrent la coexistence de la radio en direct, de l’écoute numérique, des podcasts et du streaming au sein de parcours qui varient fortement avec l’âge et les supports utilisés.