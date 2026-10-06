La radio concentre 53% du temps d’écoute audio et touche 66% des Français chaque jour

Les podcasts complètent ces parcours audio. Près d’un Français sur deux, 48%, en écoute chaque mois, une proportion en hausse de 9 points en 3 ans. Parmi leurs auditeurs, 68% ne sautent pas de passages et 77% n’accélèrent pas la vitesse de lecture. Par ailleurs, 47% des auditeurs quotidiens de podcasts déclarent choisir souvent leur version filmée. Chez les 35-49 ans, 96 % écoutent la radio chaque mois et 54% des podcasts, en replay ou natifs, soit pour ces derniers une progression de 13 points en 3 ans. Leur écoute audio s’effectue à 38% sur téléphone et à 36% sur un poste traditionnel, cette dernière proportion étant près de 3 fois supérieure à celle des moins de 35 ans, établie à 13%.

À l’échelle des podcasts français, plus de 170 millions d’écoutes ou téléchargements sont comptabilisés en moyenne chaque mois dans le monde et 82% de ces téléchargements ou écoutes sont réalisés en France. Cécile Bertrand, Directrice Audio, souligne que "les usages se complètent plus qu’ils ne se substituent".