Binge Audio s’associe à Audiomeans et NRJ Global

Pour Cécile Chambaudrie, présidente de NRJ Global, l’arrivée de Binge Audio au sein du Hub Audio Premium est une opportunité stratégique : "Le Hub audio premium facilite l’accès aux annonceurs et à leurs agences au marché audio digital en forte croissance. Cet accord permet d’enrichir l’offre, de proposer un inventaire audio encore plus puissant, qualitatif, diversifié et certifié afin de permettre des ciblages data et contextuels efficaces".

Pour Olivier Ou Ramdane, co-fondateur et directeur général d’Audiomeans, ce partenariat reflète la reconnaissance de leur expertise : "C’est un grand honneur pour Audiomeans qu’un studio pionnier dans les podcasts natifs et aussi emblématique que Binge Audio reconnaisse l’excellence et l’innovation de nos solutions et services technologiques, et l’intérêt de notre approche de la monétisation basée sur des accords stratégiques avec des régies référentes comme NRJ Global".