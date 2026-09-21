Podcast : le sujet reste le premier critère de choix des auditeurs américains €

Le sujet du podcast est le premier critère de choix des consommateurs hebdomadaires américains, cité par 64%, devant l’animateur à 53% et les invités à 38%. Le trailer du podcast ne compte que pour 12%, devant l’apparence visuelle de la pochette à 11% et l’adaptation aux enfants à 7%. Source : Edison Podcast Metrics
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