ICI Normandie lance le compte à rebours des 100 jours avant Noël

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Tout au long de ce mercredi 16 septembre, auditeurs, internautes, animatrices et animateurs de ICI Normandie sont donc invités à partager leurs plus lointains souvenirs de Noël, de l’enfance aux traditions familiales, en passant par les surprises au pied du sapin et les émotions associées à cette période.
Pierre Desaint, directeur de la station, se souvient pour sa part d’un Noël vécu lorsqu’il avait une dizaine d’années. Il avait reçu un vélo de course "orange, très orange même". Impatient de l’essayer, il avait dû attendre : il avait neigé et il était déjà en pyjama. Le vélo était donc resté au pied du sapin, immortalisé sur les photos de famille, avant qu’il puisse l’enfourcher le lendemain. Une attente qui lui avait alors semblé interminable et qui lui a, selon ses mots, "sans doute appris mes premières leçons de patience !".
Pierre Desaint, directeur de la station, se souvient pour sa part d’un Noël vécu lorsqu’il avait une dizaine d’années. Il avait reçu un vélo de course "orange, très orange même". Impatient de l’essayer, il avait dû attendre : il avait neigé et il était déjà en pyjama. Le vélo était donc resté au pied du sapin, immortalisé sur les photos de famille, avant qu’il puisse l’enfourcher le lendemain. Une attente qui lui avait alors semblé interminable et qui lui a, selon ses mots, "sans doute appris mes premières leçons de patience !".
Un habillage dédié et des extraits de chansons de Noël
Pour accompagner cette opération à J-100, ICI Normandie modifie également son antenne le temps de la journée. La radio prévoit un habillage d’antenne spécialement consacré à Noël et quelques extraits de chansons de Noël intégrés aux rendez-vous de rentrée. Des surprises sont également annoncées dans certaines émissions.
ICI Normandie entend ainsi utiliser l’antenne comme un espace de partage autour des souvenirs et des émotions associés aux fêtes de fin d’année. La station attend notamment les histoires de Noël qui ont marqué ses auditeurs, avec l’objectif de les faire circuler au fil des programmes pendant cette journée organisée exactement 100 jours avant Noël.
ICI Normandie entend ainsi utiliser l’antenne comme un espace de partage autour des souvenirs et des émotions associés aux fêtes de fin d’année. La station attend notamment les histoires de Noël qui ont marqué ses auditeurs, avec l’objectif de les faire circuler au fil des programmes pendant cette journée organisée exactement 100 jours avant Noël.