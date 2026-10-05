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Lundi 5 Octobre 2026 - 05:50

Riviera Radio lance Riviera Relax, une nouvelle radio musicale sur la Côte d'Azur


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Riviera Radio élargit son offre avec le lancement de Riviera Relax, une nouvelle station musicale anglophone du groupe Global. Depuis le 29 septembre 2026, elle propose une programmation consacrée aux musiques douces, diffusée depuis Monaco sur la Côte d'Azur. Accessible en FM, en DAB+ et en streaming, cette nouvelle antenne accueille notamment Paul Phear, du lundi au vendredi, de 10h à 14h.


Paul Phear dans les studios de Riviera Relax, la nouvelle station musicale lancée par Global sur la Côte d'Azur. © Global
Paul Phear dans les studios de Riviera Relax, la nouvelle station musicale lancée par Global sur la Côte d'Azur. © Global

Basée à Monaco, Riviera Radio poursuit son développement avec Riviera Relax, lancée le mardi 29 septembre. Cette nouvelle station propose une programmation musicale destinée à accompagner les auditeurs tout au long de la journée, avec une sélection de titres intemporels et de classiques contemporains. Whitney Houston, George Michael, Cyndi Lauper, Phil Collins, Mariah Carey, Elton John et Adele figurent parmi les artistes annoncés. Inspirée de l'atmosphère de la Côte d'Azur, Riviera Relax adopte une identité musicale plus douce que celle de Riviera Radio, qui conserve une programmation plus rythmée, associant musique, vie locale et animateurs anglophones.
Les deux stations, présentées comme les seules radios anglophones de la Riviera française, diffusent leurs programmes depuis Monaco à destination de la principauté et du sud de la France.


Paul Phear prend les commandes de la tranche de journée

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Riviera Relax confie sa tranche de journée à Paul Phear, qui anime une nouvelle émission du lundi au vendredi, de 10h à 14h. L'animateur explique la ligne éditoriale de la station : "Riviera Relax consiste à créer une bande-son qui semble naturelle, familière et stimulante. C'est le genre de musique qui vous détend instantanément et vous aide à ralentir et, eh bien… à vous relaxer ! C'est le complément parfait de Riviera Radio et une excellente nouvelle façon de faire vivre chaque jour l'atmosphère de la Côte d'Azur aux auditeurs".
Paul Kavanagh, directeur général de Riviera Radio, précise que cette nouvelle antenne doit permettre d'élargir le choix musical proposé aux auditeurs. Selon lui, Riviera Relax adopte une ambiance plus douce et décontractée, tout en conservant les caractéristiques de la marque Riviera.


Une diffusion en FM, en DAB+ et sur les plateformes numériques

Riviera Relax diffuse ses programmes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La station est accessible sur le 106.3 FM et en DAB+, ainsi que sur l'application Riviera, Global Player et les enceintes connectées grâce à la commande vocale "Lance Riviera Relax". Sa zone de diffusion comprend Monaco, Nice, Cannes, Antibes et Saint-Tropez, tandis que le streaming permet une écoute dans le monde entier. Riviera Radio conserve de son côté sa fréquence 106.5 FM et sa diffusion en DAB+. Elle reste également disponible sur l'application Riviera, Global Player et les enceintes connectées avec la commande "Lance Riviera Radio".
Avec cette deuxième antenne, les deux stations proposent désormais des programmations musicales distinctes, accessibles sur les mêmes supports de diffusion et de distribution numérique.


Tags : Côte d'Azur, Global, Paul Kavanagh, Paul Phear, Riviera Radio, Riviera Relax



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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