Riviera Radio lance Riviera Relax, une nouvelle radio musicale sur la Côte d'Azur

Riviera Relax confie sa tranche de journée à Paul Phear, qui anime une nouvelle émission du lundi au vendredi, de 10h à 14h. L'animateur explique la ligne éditoriale de la station : "Riviera Relax consiste à créer une bande-son qui semble naturelle, familière et stimulante. C'est le genre de musique qui vous détend instantanément et vous aide à ralentir et, eh bien… à vous relaxer ! C'est le complément parfait de Riviera Radio et une excellente nouvelle façon de faire vivre chaque jour l'atmosphère de la Côte d'Azur aux auditeurs".

Paul Kavanagh, directeur général de Riviera Radio, précise que cette nouvelle antenne doit permettre d'élargir le choix musical proposé aux auditeurs. Selon lui, Riviera Relax adopte une ambiance plus douce et décontractée, tout en conservant les caractéristiques de la marque Riviera.

