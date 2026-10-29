Classic FM programme 15 heures de musique classique pour calmer les animaux

Dan Walker, Dawn O'Porter et Aled Jones, les trois animateurs de "Pet Classics", réunis dans les studios de Classic FM avec deux chiens. Du 5 au 7 novembre 2026, ils présenteront chacun une soirée de cinq heures de musique classique destinée à apaiser les animaux pendant les feux d'artifice. Source : Classic FM / Global.
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Classic FM, présentée comme la marque de musique classique la plus populaire du Royaume-Uni, annonce avoir commandé une composition musicale originale à Noah Inada-Kim, compositeur associé à la station pour ses programmes consacrés à la relaxation et à la détente. Intitulée "When The Night Goes Quiet", cette pièce pour piano a été écrite et enregistrée pour accompagner les animaux pendant les festivités de la "Bonfire Night". Elle s'appuie sur les principes évoqués dans des recherches des universités de Belfast et de Glasgow, selon lesquelles les animaux réagiraient davantage aux tempos lents, aux sons graves et à une percussion limitée ou absente. La composition fait également l'objet d'un vinyle zoétrope en édition limitée, illustré par Izzie Arrowsmith, artiste ayant travaillé pour Universal, Sony, BMG et Domino Recordings.
Trois soirées de cinq heures sur l'antenne de Classic FM
Pour sa neuvième année, "Pet Classics" proposera pour la première fois trois soirées consécutives, du jeudi 5 au samedi 7 novembre, de 17h à 22h, soit 15 heures de programmation. Dan Walker, animateur de la matinale de Classic FM, présentera l'émission du jeudi 5 novembre. Aled Jones, nouvel animateur de la tranche de milieu de matinée, prendra le relais le vendredi 6 novembre, avant Dawn O'Porter, animatrice du samedi après-midi, le samedi 7 novembre.
Les émissions réuniront des œuvres classiques sélectionnées pour leur caractère apaisant, dont "Le Cygne", extrait du "Carnaval des animaux" de Camille Saint-Saëns, et "Mina" d'Edward Elgar, dernière œuvre orchestrale publiée du compositeur, nommée en hommage à son Cairn Terrier. Classic FM renouvelle également son partenariat avec la RSPCA, qui apportera des conseils pratiques aux auditeurs pour accompagner leurs animaux durant cette période.
Les émissions réuniront des œuvres classiques sélectionnées pour leur caractère apaisant, dont "Le Cygne", extrait du "Carnaval des animaux" de Camille Saint-Saëns, et "Mina" d'Edward Elgar, dernière œuvre orchestrale publiée du compositeur, nommée en hommage à son Cairn Terrier. Classic FM renouvelle également son partenariat avec la RSPCA, qui apportera des conseils pratiques aux auditeurs pour accompagner leurs animaux durant cette période.
Une diffusion sur la FM, le DAB+ et les plateformes numériques
Les trois émissions seront accessibles sur Classic FM, notamment sur les fréquences 100-102 FM, en radio numérique DAB+, à la télévision et sur ClassicFM.com. Elles seront également disponibles via Global Player, l'application officielle de Classic FM, sur les appareils iOS et Android ainsi que sur les enceintes connectées. La station rappelle par ailleurs l'existence de Classic FM Calm, son antenne sœur consacrée à la musique classique apaisante, accessible 24h/24 et 7j/7 sur Global Player, les enceintes connectées et le DAB+ dans plusieurs régions britanniques.
Joseph Zubier, directeur éditorial de Classic FM, présente "Pet Classics" comme un accompagnement musical pour les animaux et leurs propriétaires pendant les feux d'artifice. Noah Inada-Kim indique espérer que sa composition et les trois émissions permettront de leur offrir un répit face aux bruits extérieurs.
Joseph Zubier, directeur éditorial de Classic FM, présente "Pet Classics" comme un accompagnement musical pour les animaux et leurs propriétaires pendant les feux d'artifice. Noah Inada-Kim indique espérer que sa composition et les trois émissions permettront de leur offrir un répit face aux bruits extérieurs.