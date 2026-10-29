Classic FM programme 15 heures de musique classique pour calmer les animaux

Classic FM, présentée comme la marque de musique classique la plus populaire du Royaume-Uni, annonce avoir commandé une composition musicale originale à Noah Inada-Kim, compositeur associé à la station pour ses programmes consacrés à la relaxation et à la détente. Intitulée "When The Night Goes Quiet", cette pièce pour piano a été écrite et enregistrée pour accompagner les animaux pendant les festivités de la "Bonfire Night". Elle s'appuie sur les principes évoqués dans des recherches des universités de Belfast et de Glasgow, selon lesquelles les animaux réagiraient davantage aux tempos lents, aux sons graves et à une percussion limitée ou absente. La composition fait également l'objet d'un vinyle zoétrope en édition limitée, illustré par Izzie Arrowsmith, artiste ayant travaillé pour Universal, Sony, BMG et Domino Recordings.