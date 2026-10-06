"La Dictée en gare" de France Culture fait étape à Nancy ce 7 octobre

France Culture et SNCF Gares & Connexions organisent ce 7 octobre une nouvelle édition de la "Dictée en gare "à Nancy. Organisé à l’occasion du festival Nancy Jazz Pulsations, ce rendez-vous associera langue française, écriture et musique autour de textes issus de la littérature française et sélectionnés en résonance avec l’univers du jazz, ses rythmes, ses improvisations...

Cinq sessions gratuites seront proposées à 10h, 11h, 12h, 14h et 15h. Ouvert aux voyageurs, aux habitants et aux amateurs de langue française, l’événement sera animé par Rachid Santaki, écrivain, scénariste, producteur sur France Culture et figure de la "Dictée en gare".

Chacune des cinq séances durera environ trente minutes et comprendra la lecture du texte ainsi qu’une correction commentée. Deux membres du trio Rue Bamboche assureront également des interludes musicaux aux rythmes du jazz au cœur de la gare.