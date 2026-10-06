"La Dictée en gare" de France Culture fait étape à Nancy ce 7 octobre

La "Dictée en gare", organisée par France Culture et SNCF Gares & Connexions, propose au public de participer à des sessions de dictée au cœur des gares © Radio France
Vous aimerez aussi
-
ICI Occitanie met le cap sur Mars sans quitter Toulouse
-
Comment des annonceurs locaux utilisent la radio pour construire leur notoriété
-
Sur France Musique, Hippolyte Pérès devient le plus jeune matinalier de France
-
Delta FM fait le plein d’auditeurs et rembourse celui de leur voiture
-
Les médias locaux cherchent à travailler avec les créateurs de contenu
France Culture et SNCF Gares & Connexions organisent ce 7 octobre une nouvelle édition de la "Dictée en gare "à Nancy. Organisé à l’occasion du festival Nancy Jazz Pulsations, ce rendez-vous associera langue française, écriture et musique autour de textes issus de la littérature française et sélectionnés en résonance avec l’univers du jazz, ses rythmes, ses improvisations...
Cinq sessions gratuites seront proposées à 10h, 11h, 12h, 14h et 15h. Ouvert aux voyageurs, aux habitants et aux amateurs de langue française, l’événement sera animé par Rachid Santaki, écrivain, scénariste, producteur sur France Culture et figure de la "Dictée en gare".
Chacune des cinq séances durera environ trente minutes et comprendra la lecture du texte ainsi qu’une correction commentée. Deux membres du trio Rue Bamboche assureront également des interludes musicaux aux rythmes du jazz au cœur de la gare.
Cinq sessions gratuites seront proposées à 10h, 11h, 12h, 14h et 15h. Ouvert aux voyageurs, aux habitants et aux amateurs de langue française, l’événement sera animé par Rachid Santaki, écrivain, scénariste, producteur sur France Culture et figure de la "Dictée en gare".
Chacune des cinq séances durera environ trente minutes et comprendra la lecture du texte ainsi qu’une correction commentée. Deux membres du trio Rue Bamboche assureront également des interludes musicaux aux rythmes du jazz au cœur de la gare.