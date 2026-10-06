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Mardi 6 Octobre 2026 - 08:40

"La Dictée en gare" de France Culture fait étape à Nancy ce 7 octobre


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France Culture et SNCF Gares & Connexions organisent une nouvelle "Dictée en gare" à Nancy ce mercredi 7 octobre, avec le soutien de la Ville de Nancy. À l’occasion de Nancy Jazz Pulsations, cinq sessions gratuites seront proposées à 10h, 11h, 12h, 14h et 15h, animées par Rachid Santaki, écrivain, scénariste et producteur sur France Culture.


La "Dictée en gare", organisée par France Culture et SNCF Gares & Connexions, propose au public de participer à des sessions de dictée au cœur des gares © Radio France
La "Dictée en gare", organisée par France Culture et SNCF Gares & Connexions, propose au public de participer à des sessions de dictée au cœur des gares © Radio France

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France Culture et SNCF Gares & Connexions organisent ce 7 octobre une nouvelle édition de la "Dictée en gare "à Nancy. Organisé à l’occasion du festival Nancy Jazz Pulsations, ce rendez-vous associera langue française, écriture et musique autour de textes issus de la littérature française et sélectionnés en résonance avec l’univers du jazz, ses rythmes, ses improvisations...
Cinq sessions gratuites seront proposées à 10h, 11h, 12h, 14h et 15h. Ouvert aux voyageurs, aux habitants et aux amateurs de langue française, l’événement sera animé par Rachid Santaki, écrivain, scénariste, producteur sur France Culture et figure de la "Dictée en gare".
Chacune des cinq séances durera environ trente minutes et comprendra la lecture du texte ainsi qu’une correction commentée. Deux membres du trio Rue Bamboche assureront également des interludes musicaux aux rythmes du jazz au cœur de la gare.

Tags : France Culture, Nancy, proximité, Rachid Santaki, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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