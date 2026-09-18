Radio France partenaire Journées européennes du patrimoine

Inaugurée en 1963, la Maison de la Radio et de la Musique a obtenu le label "Patrimoine du XXe siècle" en 2016 avant d’être inscrite au titre des monuments historiques en 2018. Conçue par Henry Bernard autour d’une architecture circulaire de verre et d’aluminium, elle accueille chaque jour les équipes qui fabriquent les programmes de Radio France, des concerts et les quatre formations musicales du groupe. Depuis 2021, elle porte officiellement le nom de Maison de la Radio et de la Musique.

Le bâtiment abrite aussi des œuvres de Roger Bezombes, Georges Mathieu, Jean Bazaine, Louis Leygue, François Stahly et Pierre Soulages, ainsi que du mobilier de Pierre Paulin, René-Jean Caillette et Joseph-André Motte. Toute l’année, Radio France organise des visites guidées de la Maison et de ses 44 radios locales du réseau ICI afin de faire découvrir les coulisses et les métiers de la radio.