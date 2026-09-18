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Vendredi 18 Septembre 2026 - 15:10

Radio France partenaire Journées européennes du patrimoine


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Radio France s’associe aux 43es Journées européennes du patrimoine, organisées les 18 septembre pour les scolaires puis les 19 et 20 septembre 2026 pour le public. Ses antennes accompagneront l’événement tandis que la Maison de la Radio et de la Musique, inaugurée en 1963, rappellera sa double vocation de lieu de production radiophonique et de patrimoine architectural.


La Maison de la Radio et de la Musique, inaugurée en 1963, accueille les équipes qui produisent chaque jour les programmes des antennes de Radio France. Le bâtiment parisien a été labellisé "Patrimoine du XXe siècle" en 2016 puis inscrit au titre des monuments historiques en 2018. Source : Radio France
La Maison de la Radio et de la Musique, inaugurée en 1963, accueille les équipes qui produisent chaque jour les programmes des antennes de Radio France. Le bâtiment parisien a été labellisé "Patrimoine du XXe siècle" en 2016 puis inscrit au titre des monuments historiques en 2018. Source : Radio France

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Radio France est partenaire des 43es Journées européennes du patrimoine, organisées les 18, 19 et 20 septembre 2026. Le vendredi 18 septembre sera réservé au public scolaire avec l’opération "Levez les yeux !", avant les deux journées ouvertes au public les 19 et 20 septembre. Créé en 1984 par le ministère de la Culture, l’événement met cette année à l’honneur "Patrimoine de la photographie", à l’occasion du bicentenaire de la photographie, et "Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer", thème retenu à l’échelle européenne. Durant le week-end, les antennes de Radio France accompagneront l’opération en mettant en lumière le patrimoine, les lieux culturels et les collections accessibles partout en France. Des milliers de sites patrimoniaux, dont certains exceptionnellement ouverts au public, participeront à cette édition.

La Maison de la Radio comme patrimoine radiophonique

Inaugurée en 1963, la Maison de la Radio et de la Musique a obtenu le label "Patrimoine du XXe siècle" en 2016 avant d’être inscrite au titre des monuments historiques en 2018. Conçue par Henry Bernard autour d’une architecture circulaire de verre et d’aluminium, elle accueille chaque jour les équipes qui fabriquent les programmes de Radio France, des concerts et les quatre formations musicales du groupe. Depuis 2021, elle porte officiellement le nom de Maison de la Radio et de la Musique.
Le bâtiment abrite aussi des œuvres de Roger Bezombes, Georges Mathieu, Jean Bazaine, Louis Leygue, François Stahly et Pierre Soulages, ainsi que du mobilier de Pierre Paulin, René-Jean Caillette et Joseph-André Motte. Toute l’année, Radio France organise des visites guidées de la Maison et de ses 44 radios locales du réseau ICI afin de faire découvrir les coulisses et les métiers de la radio.

Tags : coulisses, Maison de la Radio, partenariat, patrimoine, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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