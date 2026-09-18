L’INA ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine

Pendant les 2 jours, l’INA proposera un parcours ludique et interactif destiné à tous les âges pour présenter la diversité de ses activités et de ses savoir-faire. Le public pourra notamment découvrir comment restaurer une image ou un son et comprendre les méthodes utilisées pour conserver et documenter des millions d’heures d’archives. Le programme permettra également de passer devant un fond vert, de participer à un blind test, de découvrir les technologies qui transforment aujourd’hui les médias et d’assister à des projections. L’événement abordera ainsi la préservation de la mémoire audiovisuelle, les nouveaux usages numériques, la transmission et l’éducation aux médias. La visite sera libre, gratuite et accessible aux personnes à mobilité réduite de 10h à 18h, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, au 32 avenue des Frères Lumière, 94360 Bry-sur-Marne.