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Lundi 31 Août 2026 - 11:35

La Lettre Pro de la Radio renforce la visibilité de vos recrutements


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Le service emploi de La Lettre Pro de la Radio permet de mettre en relation les radios qui recrutent et les candidats à la recherche d’une opportunité professionnelle. Exclusif et particulièrement consulté, il s’inscrit dans un marché de l’emploi radio particulièrement tendu. Le service est inclus dans l’abonnement et proposé à 88 € par annonce, sans engagement.


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Tags : emploi, formation, La Lettre Pro de la Radio, recrutement



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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