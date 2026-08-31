La Lettre Pro de la Radio renforce la visibilité de vos recrutements

Ce service proposé par La Lettre Pro de la Radio constitue un espace exclusif et particulièrement consulté par les professionnels du secteur. Il permet de mettre en relation les radios qui recrutent et les candidats à la recherche d’un poste, dans un marché de l’emploi particulièrement tendu. Les offres concernent des profils variés, de l’animation au journalisme, en passant par la technique, le commercial, les fonctions numériques et les réseaux sociaux.

Le service permet aux radios de donner de la visibilité à leurs besoins de recrutement tout en facilitant l’accès des candidats aux opportunités disponibles dans le secteur. Il est inclus dans l’abonnement à La Lettre Pro de la Radio. Pour une diffusion à l’unité, le tarif est de 88 € par annonce, sans engagement. Les offres sont accessibles ICI.

