Le 219e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo ouvre la saison 26-27

Dans un long entretien accordé à La Lettre Pro de la Radio, Christophe Schalk, président du SIRTI, détaille les dossiers qui doivent rythmer cette rentrée pour les radios indépendantes. Reconduit à la tête du syndicat, il aborde la modernisation de la radio, l’avenir de la FM et du DAB+, la place du média dans les véhicules, la publicité, l’information locale et l’audio numérique. Il expose également sa vision de la radio indépendante à l’horizon 2030.

Parmi les sujets suivis figure la proposition de loi portée par le sénateur Laurent Lafon. "La proposition de loi du sénateur Laurent Lafon répond à une attente collective de l’ensemble du secteur : donner enfin à la radio un cadre qui lui permette de préparer son avenir. Nous souhaitons donc que ce texte avance avec un calendrier rapide et ferme".

