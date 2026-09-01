Le 219e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo ouvre la saison 26-27

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La Lettre Pro de la Radio renforce la visibilité de vos recrutements
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Christophe Schalk, Président du SIRTI : "Cette rentrée doit se traduire par des avancées concrètes pour la radio"
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TSFJAZZ mise sur de nouvelles voix et davantage de rendez-vous réguliers
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La Lettre Pro de la Radio maintient son abonnement illimité à 29.90 euros par mois
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Même La Lettre Pro de la Radio a droit aux vacances
Dans un long entretien accordé à La Lettre Pro de la Radio, Christophe Schalk, président du SIRTI, détaille les dossiers qui doivent rythmer cette rentrée pour les radios indépendantes. Reconduit à la tête du syndicat, il aborde la modernisation de la radio, l’avenir de la FM et du DAB+, la place du média dans les véhicules, la publicité, l’information locale et l’audio numérique. Il expose également sa vision de la radio indépendante à l’horizon 2030.
Parmi les sujets suivis figure la proposition de loi portée par le sénateur Laurent Lafon. "La proposition de loi du sénateur Laurent Lafon répond à une attente collective de l’ensemble du secteur : donner enfin à la radio un cadre qui lui permette de préparer son avenir. Nous souhaitons donc que ce texte avance avec un calendrier rapide et ferme".
TSF Jazz cherche de nouveaux auditeurs
Autre entretien de ce numéro 219, celui de Marc Welinski, gérant et directeur des partenariats de TSF Jazz. Depuis la rentrée 2026, la station fait évoluer sa grille et accélère son développement numérique avec l’objectif d’élargir son audience sans modifier son identité 100 % jazz. Cette stratégie passe notamment par une incarnation renforcée à l’antenne, mais aussi par une place croissante accordée à l’application et aux podcasts. Marc Welinski revient sur l’évolution des leviers de développement disponibles pour les radios et se projette jusqu’en 2036, avec la perspective d’une TSF Jazz devenue une marque média.
"Pendant longtemps, le développement d’une radio passait essentiellement par l’obtention de nouvelles fréquences. Ce modèle atteint aujourd’hui ses limites, notamment économiques".
La radio au cœur des transformations
Les deux entretiens de cette édition abordent ainsi, sous des angles différents, les transformations en cours dans la radio. Pour les radios indépendantes comme pour TSF Jazz, la diffusion, les nouveaux usages d’écoute et le développement de l’audio numérique figurent parmi les sujets de cette rentrée. Le premier entretien envisage ces évolutions à l’échelle du secteur et à l’horizon 2030, tandis que le second détaille la stratégie d’une station qui réfléchit à son développement jusqu’en 2036, notamment à travers son application et ses podcasts.
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