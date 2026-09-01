La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 1 Septembre 2026 - 06:45

Le 219e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo ouvre la saison 26-27


Notez


Ce mardi 1er septembre, La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo fait sa rentrée avec son numéro 219, premier de la saison 2026-2027. Cette édition donne la parole à Christophe Schalk sur les priorités de la radio indépendante et à Marc Welinski sur la stratégie de TSF Jazz, entre incarnation à l’antenne et développement de l’audio numérique.



Vous aimerez aussi

Dans un long entretien accordé à La Lettre Pro de la Radio, Christophe Schalk, président du SIRTI, détaille les dossiers qui doivent rythmer cette rentrée pour les radios indépendantes. Reconduit à la tête du syndicat, il aborde la modernisation de la radio, l’avenir de la FM et du DAB+, la place du média dans les véhicules, la publicité, l’information locale et l’audio numérique. Il expose également sa vision de la radio indépendante à l’horizon 2030.
Parmi les sujets suivis figure la proposition de loi portée par le sénateur Laurent Lafon. "La proposition de loi du sénateur Laurent Lafon répond à une attente collective de l’ensemble du secteur : donner enfin à la radio un cadre qui lui permette de préparer son avenir. Nous souhaitons donc que ce texte avance avec un calendrier rapide et ferme".


TSF Jazz cherche de nouveaux auditeurs

Autre entretien de ce numéro 219, celui de Marc Welinski, gérant et directeur des partenariats de TSF Jazz. Depuis la rentrée 2026, la station fait évoluer sa grille et accélère son développement numérique avec l’objectif d’élargir son audience sans modifier son identité 100 % jazz. Cette stratégie passe notamment par une incarnation renforcée à l’antenne, mais aussi par une place croissante accordée à l’application et aux podcasts. Marc Welinski revient sur l’évolution des leviers de développement disponibles pour les radios et se projette jusqu’en 2036, avec la perspective d’une TSF Jazz devenue une marque média.
"Pendant longtemps, le développement d’une radio passait essentiellement par l’obtention de nouvelles fréquences. Ce modèle atteint aujourd’hui ses limites, notamment économiques".


La radio au cœur des transformations

Les deux entretiens de cette édition abordent ainsi, sous des angles différents, les transformations en cours dans la radio. Pour les radios indépendantes comme pour TSF Jazz, la diffusion, les nouveaux usages d’écoute et le développement de l’audio numérique figurent parmi les sujets de cette rentrée. Le premier entretien envisage ces évolutions à l’échelle du secteur et à l’horizon 2030, tandis que le second détaille la stratégie d’une station qui réfléchit à son développement jusqu’en 2036, notamment à travers son application et ses podcasts.


Retrouvez également les rendez-vous de L’Hebdo

En complément, L’Hebdo, qui paraît chaque mardi matin, propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 219 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI.
Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.



Tags : Christophe Schalk, La Lettre Pro de la Radio, Marc Welinski, SIRTI, TSF Jazz



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication