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Mardi 25 Août 2026 - 08:20

La Lettre Pro de la Radio maintient son abonnement illimité à 29.90 euros par mois


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Pour la saison 2026-2027, La Lettre Pro de la Radio propose plusieurs niveaux d’accès à ses contenus consacrés à la radio et à l’audio digital. Une formule hebdomadaire reste gratuite, tandis que l’abonnement complet est proposé à 29.90 euros par mois. La newsletter quotidienne "Ne partez pas encore" est également disponible séparément pour 2 euros par mois.



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Une formule hebdomadaire gratuite permet chaque mardi de parcourir une sélection de l’actualité de la radio et de l’audio digital. L’abonnement à 29,90 euros par mois donne pour sa part un accès illimité aux articles premium, aux contenus archivés sur lalettre.pro et à l’ensemble des vidéos. Il comprend également le dépôt gratuit et illimité d’offres d’emploi, un service facturé 88 euros par annonce sans abonnement. L’accès est individuel et lié à une adresse mail. Un utilisateur supplémentaire appartenant à la même structure peut être ajouté pour 5 euros par mois.
L’abonnement intègre également la newsletter quotidienne "Ne partez pas encore", qui rassemble les informations, chiffres, liens et offres d’emploi publiés au cours de la journée.

Le Club HF Pros à 49,90 euros par mois

La formule Club HF Pros est proposée à 49,90 euros par mois. Elle comprend notamment ConnectOnAir en version Premium et un abonnement digital à La Lettre Pro de la Radio, avec petites annonces gratuites et newsletter quotidienne "Ne partez pas encore". L’adhésion prévoit également la possibilité de publier du publi-rédactionnel et une réduction immédiate de 10% sur le tarif catalogue pour les livres, publications, opérations de sponsoring et de publicité, avec un barème dégressif selon le budget annuel, hors stands. Les adhérents peuvent aussi participer aux réunions du Club HF Pros, contribuer aux enquêtes et aux initiatives susceptibles de donner lieu à des articles, disposer d’une place réservée au COMED du Paris Radio Show et lisser leur budget sur 12 mois. Leur logo apparaît également sur les pages d’accueil de lalettre.pro et du Club HF en qualité de soutien officiel.

"Ne partez pas encore" depuis plus de 15 ans

La newsletter "Ne partez pas encore" est diffusée depuis plus de 14 ans, 48 semaines par an, chaque soir aux alentours de 17h. Elle compile l’actualité quotidienne de l’industrie de la radio et de l’audio digital afin de proposer un point de fin de journée. Elle est désormais accessible séparément pour 2 euros par mois, sans engagement. Pour les abonnés à l’offre complète de La Lettre Pro de la Radio, cette newsletter est directement incluse dans l’abonnement mensuel.

Pour vous s'abonner, c'est par ICI

Tags : audio digital, bonnement, La Lettre Pro de la Radio, magazine, podcast, radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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