La relation avec l’animateur pèse sur l’écoute et la publicité

La relation avec l’animateur intervient aussi dans la découverte et la fidélisation. 45% indiquent que reconnaître ou apprécier l’animateur peut les inciter à essayer un nouveau podcast, un niveau presque équivalent à l’effet de plusieurs extraits vus sur les réseaux sociaux. 54% expliquent avoir appris à aimer leur podcast favori progressivement plutôt qu’immédiatement. Pour un nouveau programme, 55% se forgent une opinion dans les cinq premières minutes, dont 14% dès la première minute, tandis que 38% sont peu susceptibles d’accorder une seconde chance à un podcast décevant. Par ailleurs, 47% seraient susceptibles d’écouter pour avoir la possibilité d’interagir avec leur animateur favori.

Enfin, 45% seraient au moins assez susceptibles de payer pour une formule supprimant toutes les publicités sauf celles lues par les animateurs. "C’était pour moi l’un des résultats les plus intéressants", précise Hal Rood.

"Nous avons tendance à penser le choix comme étant avec ou sans publicité. Les auditeurs semblent nous dire qu’il pourrait exister une troisième option. La publicité lue par l’animateur peut être perçue différemment parce qu’elle est délivrée par quelqu’un avec qui ils ont déjà choisi de passer du temps et en qui ils ont confiance".

La série de webinaires se poursuivra le 6 octobre avec "Transformer les auditeurs en superfans", puis le 13 octobre avec "Au-delà du pré-roll".