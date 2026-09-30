Les podcasts représentent désormais 11% du temps d’écoute au Royaume-Uni

Les préférences en matière de podcasts varient selon les générations au Royaume-Uni. Les 18-34 ans privilégient notamment le divertissement (54%) et l’humour (49%), tandis que l’information et l’actualité atteignent 56% chez les 55 ans et plus. Source : Ofcom, Media Nations UK 2026, 2026.
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La progression du podcast s’inscrit dans l’évolution des usages audio au Royaume-Uni. Son audience mensuelle a plus que doublé depuis 2019, passant de 18% à 39%, et atteint 43% lorsque les podcasts vidéo sont inclus. Plus d’un quart des adultes britanniques, soit 27%, en écoutent chaque semaine. La part du temps d’écoute consacrée aux podcasts a elle aussi plus que doublé, de 5% en 2022 à 11% en 2026.
Il y a dix ans, les moins de 35 ans étaient considérés comme les premiers utilisateurs de ce format. Désormais, sa portée est supérieure à la moyenne chez les 45-54 ans, tandis qu’elle atteint 13% chez les 65 ans et plus. Une différence apparaît également selon le sexe : 29% des hommes écoutent des podcasts chaque semaine, contre 24% des femmes.
Il y a dix ans, les moins de 35 ans étaient considérés comme les premiers utilisateurs de ce format. Désormais, sa portée est supérieure à la moyenne chez les 45-54 ans, tandis qu’elle atteint 13% chez les 65 ans et plus. Une différence apparaît également selon le sexe : 29% des hommes écoutent des podcasts chaque semaine, contre 24% des femmes.
Plus largement, 93% des adultes britanniques consomment au moins un type de contenu audio chaque semaine, dont 90% de l’audio musical et 53% de l’audio parlé, comme les podcasts ou la talk-radio. Les 25-34 ans sont les plus nombreux à écouter de l’audio parlé, à 65%.
L’audio touche 93% des 16 ans et plus chaque semaine au Royaume-Uni. La radio musicale atteint 62% de couverture hebdomadaire et la radio parlée 35%. Les podcasts touchent 33% des 16 ans et plus, avec un niveau de 53% chez les 25-34 ans et de 49% chez les 16-24 ans. Source : Ofcom, Media Nations UK 2026, 2026.
Information, divertissement et humour structurent les préférences
Parmi les personnes qui écoutent des podcasts au moins chaque semaine, l’information et l’actualité constituent le premier genre, à 47%, devant le divertissement à 44%, l’humour à 41% et les discussions et talk-shows à 40%. Les écarts par âge sont marqués. Le graphique d’Ofcom indique, chez les 18-34 ans, 45% pour l’information et l’actualité, 54% pour le divertissement, 49% pour l’humour, 38% pour la politique, 45% pour les discussions et talk-shows, 41% pour la santé et le bien-être, 43% pour la musique, 36% pour la société et la culture, 37% pour les loisirs, 36% pour les sciences et technologies, 39% pour la télévision et le cinéma, 35% pour les faits divers criminels et 36% pour la cuisine. Chez les 35-54 ans, les niveaux affichés sont respectivement de 44%, 43%, 40%, 35%, 38%, 35%, 31%, 31%, 25%, 25%, 28%, 26% et 32% pour le football. Chez les 55 ans et plus, ils atteignent 56%, 26%, 30%, 44%, 32%, 24%, 25%, 24%, 19%, 19%, 22% pour le football et 23% pour la fiction et le drame.
Le football illustre aussi un écart selon le sexe : 31% des auditeurs hebdomadaires en écoutent, contre 45% des hommes et 14% des femmes. Pendant les élections locales et des gouvernements dévolus de 2026, 15% des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu des informations électorales par la radio ou les podcasts.
Le football illustre aussi un écart selon le sexe : 31% des auditeurs hebdomadaires en écoutent, contre 45% des hommes et 14% des femmes. Pendant les élections locales et des gouvernements dévolus de 2026, 15% des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu des informations électorales par la radio ou les podcasts.
Légende : Les préférences de podcasts diffèrent nettement selon l’âge au Royaume-Uni. Le divertissement arrive en tête chez les 18-34 ans avec 54%, tandis que l’information et l’actualité occupent la première place chez les 35-54 ans avec 44% et chez les 55 ans et plus avec 56%. Source : Ofcom, Media Nations UK 2026, 2026.
Abonnement, publicité, vidéo et mobile font évoluer les usages
La commodité et le choix font partie des raisons avancées pour écouter des podcasts. Au total, 35% des personnes interrogées se disent prêtes à payer un abonnement à leurs podcasts préférés, une proportion restée relativement constante ces dernières années. Elle atteint 48% chez les 16-34 ans, contre 16% chez les 55 ans et plus. Parallèlement, 45% des auditeurs estiment qu’il y a trop de publicités dans les podcasts qu’ils écoutent, une proportion qui a progressé au cours des cinq dernières années.
Les frontières entre audio et vidéo évoluent également : 68% des auditeurs déclarent écouter des podcasts qui disposent aussi de vidéos, une pratique plus courante chez les 16-34 ans, et 44% des personnes interrogées jugent les podcasts avec vidéo plus engageants. Le téléphone mobile reste le premier terminal d’accès, cité par 64%, loin devant les ordinateurs et ordinateurs portables à 13%, les téléviseurs à 10%, les tablettes à 8% et les enceintes à commande vocale à 5%.
Dans l’économie de l’audio digital, les dépenses publicitaires consacrées aux services de streaming et aux podcasts ont atteint 317 millions de livres en 2025, contre 287 millions en 2024.
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La souplesse d’écoute et la diversité des contenus figurent parmi les principaux atouts attribués aux podcasts : 88% apprécient de pouvoir les écouter au moment qui leur convient et 83% la variété des contenus disponibles. Côté monétisation, 35% seraient prêts à payer pour leurs podcasts préférés, tandis que 45% estiment qu’il y a trop de publicités. Source : Ofcom, Media Nations UK 2026, 2026.