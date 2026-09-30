Les podcasts représentent désormais 11% du temps d’écoute au Royaume-Uni

Parmi les personnes qui écoutent des podcasts au moins chaque semaine, l’information et l’actualité constituent le premier genre, à 47%, devant le divertissement à 44%, l’humour à 41% et les discussions et talk-shows à 40%. Les écarts par âge sont marqués. Le graphique d’Ofcom indique, chez les 18-34 ans, 45% pour l’information et l’actualité, 54% pour le divertissement, 49% pour l’humour, 38% pour la politique, 45% pour les discussions et talk-shows, 41% pour la santé et le bien-être, 43% pour la musique, 36% pour la société et la culture, 37% pour les loisirs, 36% pour les sciences et technologies, 39% pour la télévision et le cinéma, 35% pour les faits divers criminels et 36% pour la cuisine. Chez les 35-54 ans, les niveaux affichés sont respectivement de 44%, 43%, 40%, 35%, 38%, 35%, 31%, 31%, 25%, 25%, 28%, 26% et 32% pour le football. Chez les 55 ans et plus, ils atteignent 56%, 26%, 30%, 44%, 32%, 24%, 25%, 24%, 19%, 19%, 22% pour le football et 23% pour la fiction et le drame.

Le football illustre aussi un écart selon le sexe : 31% des auditeurs hebdomadaires en écoutent, contre 45% des hommes et 14% des femmes. Pendant les élections locales et des gouvernements dévolus de 2026, 15% des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu des informations électorales par la radio ou les podcasts.