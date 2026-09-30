Pour l’ARD/ZDF-Medienstudie 2026, la radio représente 71% du temps d’écoute audio €

En Allemagne, l’audio touche chaque jour 78% de la population âgée de 14 ans et plus en 2026, contre 79% en 2025, pour une durée moyenne de 151 minutes. La radio linéaire reste le premier mode d’écoute hebdomadaire à 76%, devant le streaming musical à 46% et les podcasts à 34%. Source : ARD/ZDF-Medienstudie 2026
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