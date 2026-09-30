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Au Portugal, les téléchargements de podcasts chutent de 47.7% en août €



Au Portugal, les podcasts audités par Pod_Scope ont totalisé 7.21 millions de téléchargements en août 2026, contre 13.79 millions en juillet. Le volume mensuel recule ainsi de près de moitié après avoir évolué entre 10.54 et 13.52 millions de téléchargements depuis décembre 2025. Source Marktest, Pod_Scope Rank, août 2026
Au Portugal, les podcasts audités par Pod_Scope ont totalisé 7.21 millions de téléchargements en août 2026, contre 13.79 millions en juillet. Le volume mensuel recule ainsi de près de moitié après avoir évolué entre 10.54 et 13.52 millions de téléchargements depuis décembre 2025. Source Marktest, Pod_Scope Rank, août 2026
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Au Portugal, les téléchargements de podcasts chutent de 47.7% en août
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Rédigé le Mercredi 30 Septembre 2026

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