L’IREP consacre un webinaire aux solutions de mesure de l’efficacité publicitaire

Après avoir établi en 2025 un cadre commun de l’efficacité publicitaire portant notamment sur sa définition, son périmètre et ses indicateurs, l’IREP a consacré ses travaux de 2026 aux solutions permettant d’en mesurer concrètement les effets. La 2e édition de "L’essentiel de l’efficacité publicitaire : les mesures d’efficacité et avancées" résulte de 6 mois de travail collaboratif mené avec plus de 50 experts du marketing, de la communication et des médias. Lors du webinaire, les différentes solutions de mesure disponibles seront présentées avec leurs méthodologies, leurs atouts et leurs limites. Des clés de lecture et des recommandations doivent également permettre de mieux choisir les dispositifs de mesure et de piloter l’efficacité des communications.