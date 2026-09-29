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Mardi 29 Septembre 2026 - 16:35

L’IREP consacre un webinaire aux solutions de mesure de l’efficacité publicitaire


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L’IREP présentera le mercredi 30 septembre, de 17h à 18h30, la 2e édition de "L’essentiel de l’efficacité publicitaire : les mesures d’efficacité et avancées". Cette publication est issue de 6 mois de travail collaboratif avec plus de 50 experts du marketing, de la communication et des médias. Le webinaire est accessible gratuitement.



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Après avoir établi en 2025 un cadre commun de l’efficacité publicitaire portant notamment sur sa définition, son périmètre et ses indicateurs, l’IREP a consacré ses travaux de 2026 aux solutions permettant d’en mesurer concrètement les effets. La 2e édition de "L’essentiel de l’efficacité publicitaire : les mesures d’efficacité et avancées" résulte de 6 mois de travail collaboratif mené avec plus de 50 experts du marketing, de la communication et des médias. Lors du webinaire, les différentes solutions de mesure disponibles seront présentées avec leurs méthodologies, leurs atouts et leurs limites. Des clés de lecture et des recommandations doivent également permettre de mieux choisir les dispositifs de mesure et de piloter l’efficacité des communications. 

Les dernières avancées en matière de mesure seront également abordées avec les représentants du groupe collaboratif, composé de marques, agences médias, régies médias et instituts d’études et de conseil. Le rendez-vous est fixé au mercredi 30 septembre 2026, de 17h à 18h30, avec une participation gratuite.

Inscriptions : ICI

Tags : Irep, IREP, pub radio, publicité, régie publicitaire



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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