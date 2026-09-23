Quand l’émotion donne davantage d’efficacité à la publicité audio €

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L’effet des différents points de contact publicitaires sur les ventes à court terme, à moins de 6 mois, et leur capacité à construire la marque au-delà de 6 mois. Les médias situés au-dessus de la ligne pointillée combinent le mieux ces deux dimensions. Source : System1/Effie, "The Creative Dividend: How Creativity Multiplies Profit"
L’effet des différents points de contact publicitaires sur les ventes à court terme, à moins de 6 mois, et leur capacité à construire la marque au-delà de 6 mois. Les médias situés au-dessus de la ligne pointillée combinent le mieux ces deux dimensions. Source : System1/Effie, "The Creative Dividend: How Creativity Multiplies Profit"
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Rédigé le Mercredi 23 Septembre 2026

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