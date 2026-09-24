Trois jours pour réfléchir à l’avenir de la radio communautaire au Québec

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Animés par Louis-Simon Ferland, les Jours de la radio débuteront jeudi 5 novembre avec un 5 à 7 Trivia animé par Karl Gagné Côté, avant une soirée libre à 19h. Vendredi 6 novembre, après le mot de bienvenue à 09h et l’allocution de Martin Champoux à 09h15, Louise-Hélène Paquette interviendra à 09h30 sur l’évolution des radios sans perte d’identité.
Louis Béland abordera les subventions à 11h, puis les directions de l’ARCC, de la NCRA et de l’ARCQ, Louis Béland, Barry Rooke et Angelica Carrero, interviendront à 12h. Un panel sur le journalisme de proximité se tiendra à 13h45 avec Mélanie Tremblay, Philippe Marcoux, Louis-André Jalbert, Raphaël Lapierre et Sophie-Anne Mailloux.
Mélanie Tremblay traitera aussi du développement d’une politique d’information.
Louis Béland abordera les subventions à 11h, puis les directions de l’ARCC, de la NCRA et de l’ARCQ, Louis Béland, Barry Rooke et Angelica Carrero, interviendront à 12h. Un panel sur le journalisme de proximité se tiendra à 13h45 avec Mélanie Tremblay, Philippe Marcoux, Louis-André Jalbert, Raphaël Lapierre et Sophie-Anne Mailloux.
Mélanie Tremblay traitera aussi du développement d’une politique d’information.
Samedi 7 novembre, le Petit Salon de l’ARCQ réunira entreprises et partenaires de 08h30 à 15h. Sébastien Vachon abordera la gestion du personnel. À 13h30, Simon Fournier, programmateur musical d’expérience pour les radios de COGECO Média et de Bell Média, présentera "Garder l’auditeur à table : l’art de cuisiner sa programmation musicale".
La séquence "12 idées en 40 minutes" réunira à 15h Marie-Pier Beauparlant de CFNJ – Joliette, Karl Gagné Côté de CFMF – Fermont, Louis-Martin McArdle de Via 90,5 – Bécancour et Éric Tétreault de FM 103,3 – Longueuil.
L’événement bénéficie notamment du soutien du Fonds canadien de la radio communautaire et de la Caisse d’économie solidaire de Desjardins.
La séquence "12 idées en 40 minutes" réunira à 15h Marie-Pier Beauparlant de CFNJ – Joliette, Karl Gagné Côté de CFMF – Fermont, Louis-Martin McArdle de Via 90,5 – Bécancour et Éric Tétreault de FM 103,3 – Longueuil.
L’événement bénéficie notamment du soutien du Fonds canadien de la radio communautaire et de la Caisse d’économie solidaire de Desjardins.