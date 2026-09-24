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Jeudi 24 Septembre 2026 - 06:50

Trois jours pour réfléchir à l’avenir de la radio communautaire au Québec


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Du 5 au 7 novembre 2026, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec réunira l’industrie de la radio communautaire québécoise et canadienne à l’Hôtel Château Laurier. Cette 49e édition des Jours de la radio, qui accueillera notamment les 37 stations membres de l’ARCQ, aura pour thème "La radio d’hier à demain : s’adapter pour perdurer".



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Animés par Louis-Simon Ferland, les Jours de la radio débuteront jeudi 5 novembre avec un 5 à 7 Trivia animé par Karl Gagné Côté, avant une soirée libre à 19h. Vendredi 6 novembre, après le mot de bienvenue à 09h et l’allocution de Martin Champoux à 09h15, Louise-Hélène Paquette interviendra à 09h30 sur l’évolution des radios sans perte d’identité.
Louis Béland abordera les subventions à 11h, puis les directions de l’ARCC, de la NCRA et de l’ARCQ, Louis Béland, Barry Rooke et Angelica Carrero, interviendront à 12h. Un panel sur le journalisme de proximité se tiendra à 13h45 avec Mélanie Tremblay, Philippe Marcoux, Louis-André Jalbert, Raphaël Lapierre et Sophie-Anne Mailloux.
Mélanie Tremblay traitera aussi du développement d’une politique d’information.

Samedi 7 novembre, le Petit Salon de l’ARCQ réunira entreprises et partenaires de 08h30 à 15h. Sébastien Vachon abordera la gestion du personnel. À 13h30, Simon Fournier, programmateur musical d’expérience pour les radios de COGECO Média et de Bell Média, présentera "Garder l’auditeur à table : l’art de cuisiner sa programmation musicale".
La séquence "12 idées en 40 minutes" réunira à 15h Marie-Pier Beauparlant de CFNJ – Joliette, Karl Gagné Côté de CFMF – Fermont, Louis-Martin McArdle de Via 90,5 – Bécancour et Éric Tétreault de FM 103,3 – Longueuil.
L’événement bénéficie notamment du soutien du Fonds canadien de la radio communautaire et de la Caisse d’économie solidaire de Desjardins.

Tags : ARCQ, Bell Média, Canada, Les Jours de la Radio, Louise Hélène Paquette, Québec



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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