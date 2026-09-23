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Mercredi 23 Septembre 2026 - 06:50

Le congrès annuel du SNRL se tiendra à Villeurbanne


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Le Syndicat National des Radios Libres ouvre les inscriptions à son congrès annuel, organisé du 17 au 19 novembre 2026 au Centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne. Trois journées permettront aux adhérents et partenaires du réseau d’aborder notamment information, IA, FSER, modèles économiques, transmission et cadre juridique.



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Organisé autour du thème "Faire confiance, former, informer, transmettre", le congrès du SNRL débutera mardi 17 novembre de 13h30 à 20h00 par une journée également ouverte à des publics extérieurs. Les échanges porteront sur les nouveaux usages de l’information par les jeunes générations, la place de l’intelligence artificielle dans les pratiques journalistiques et l’éducation aux médias, ainsi que sur le positionnement du syndicat face aux enjeux politiques à venir.
Mercredi 18 novembre, de 09h00 à 21h30, les participants aborderont le FSER, les modèles économiques des radios, la transmission de génération et le cadre juridique. Ateliers, tables rondes et échanges avec les exposants sont annoncés, avant une soirée festive. Le congrès rassemble les adhérents et partenaires du réseau pendant ces trois journées à Villeurbanne.

Une Assemblée Générale pour conclure le congrès

Jeudi 19 novembre, de 09h00 à 15h00, la dernière journée sera consacrée à la définition des priorités du réseau, à l’intervention d’un grand témoin et à l’Assemblée générale qui clôturera les trois jours d’échanges. Le programme complet doit être communiqué dans les prochaines semaines. L’inscription au congrès est gratuite et ouverte dès maintenant. Le rendez-vous est organisé au Centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne. Pour toute question, l’équipe du SNRL peut être contactée à l’adresse dg@snrl.fr.
L’événement est également présenté avec une plage globale allant du 17 novembre 2026 à 13h00 au 19 novembre à 16h00, tandis que le programme communiqué détaille des horaires de 13h30 à 20h le 17, de 09h00 à 21h30 le 18 et de 09h00 à 15h00 le 19.

Infos et inscriptions : ICI

Tags : catégorie A, radios associatives, radios locales, SNRL, Villeurbanne



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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