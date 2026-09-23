Le congrès annuel du SNRL se tiendra à Villeurbanne

Organisé autour du thème "Faire confiance, former, informer, transmettre", le congrès du SNRL débutera mardi 17 novembre de 13h30 à 20h00 par une journée également ouverte à des publics extérieurs. Les échanges porteront sur les nouveaux usages de l’information par les jeunes générations, la place de l’intelligence artificielle dans les pratiques journalistiques et l’éducation aux médias, ainsi que sur le positionnement du syndicat face aux enjeux politiques à venir.

Mercredi 18 novembre, de 09h00 à 21h30, les participants aborderont le FSER, les modèles économiques des radios, la transmission de génération et le cadre juridique. Ateliers, tables rondes et échanges avec les exposants sont annoncés, avant une soirée festive. Le congrès rassemble les adhérents et partenaires du réseau pendant ces trois journées à Villeurbanne.