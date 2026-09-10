La Skol ouvre les dernières places de sa formation pour diriger une radio associative

Proposée à distance et éligible aux OPCO, la formation représente 60 heures réparties sur 40 semaines, avec 20 modules consacrés à 20 thématiques. Tous les quinze jours, de nouveaux cours en ligne sont proposés avec des explications, des exercices pratiques et des exemples concrets. Chaque module demande environ 2 heures de travail personnel durant la quinzaine, suivies d’une visioconférence de 1 heure avec une personne spécialisée.

La Skol, née au sein d’une radio associative, forme depuis plus de 10 ans aux métiers de la radio et du podcast et s’appuie sur des études de cas, des échanges entre pairs et des retours d’expérience. Le programme intègre aussi les transformations auxquelles les radios locales sont confrontées : évolution des usages, transformation numérique, diversification des financements et renouvellement des bénévoles. Les dernières places sont actuellement proposées par La Skol, à Guichen.