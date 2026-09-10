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Jeudi 10 Septembre 2026 - 11:15

La Skol ouvre les dernières places de sa formation pour diriger une radio associative


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La Skol annonce les dernières places disponibles pour sa formation "Diriger une radio associative". Le parcours à distance totalise 60 heures réparties sur 40 semaines, avec 20 modules et 20 thématiques. Il aborde notamment la gouvernance, la stratégie, le financement, le management, la réglementation et l’évolution des radios locales.



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Diriger ou coordonner une radio associative ne se limite plus à assurer le fonctionnement de l’antenne. Pilotage du projet éditorial, mobilisation des bénévoles, gestion du budget, recherche de financements et relations avec les institutions font partie des responsabilités abordées par La Skol. La formation a été conçue après un appel national auprès des directrices et directeurs de radios afin d’identifier leurs besoins en matière de gouvernance, stratégie, financements, gestion d’équipe, cadre légal et mécénat.
Le parcours doit notamment permettre de clarifier la fonction de direction, de structurer les relations avec le conseil d’administration, de piloter le projet associatif et la ligne éditoriale, de développer de nouvelles ressources économiques et de mieux maîtriser les obligations réglementaires.

60 heures réparties sur 40 semaines

Proposée à distance et éligible aux OPCO, la formation représente 60 heures réparties sur 40 semaines, avec 20 modules consacrés à 20 thématiques. Tous les quinze jours, de nouveaux cours en ligne sont proposés avec des explications, des exercices pratiques et des exemples concrets. Chaque module demande environ 2 heures de travail personnel durant la quinzaine, suivies d’une visioconférence de 1 heure avec une personne spécialisée.
La Skol, née au sein d’une radio associative, forme depuis plus de 10 ans aux métiers de la radio et du podcast et s’appuie sur des études de cas, des échanges entre pairs et des retours d’expérience. Le programme intègre aussi les transformations auxquelles les radios locales sont confrontées : évolution des usages, transformation numérique, diversification des financements et renouvellement des bénévoles. Les dernières places sont actuellement proposées par La Skol, à Guichen. 

Infos et inscriptions : ICI

Tags : catégorie A, formation, La Skol, radio associative



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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