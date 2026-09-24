Après 35 ans, la Ferarock change de nom et devient La Féra

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Depuis sa création en 1991, la fédération a successivement porté les noms de Fédération des Radios Rock, Fédération des Radios Associatives de Musiques Actuelles puis Fédération des Radios Associatives de Découvertes Musicales. Désormais baptisée La Féra, elle entend ainsi mieux traduire la diversité musicale diffusée par ses membres, tout en maintenant le rock parmi les styles et dans l’état d’esprit de ses radios. Le changement de nom a été annoncé le 4 septembre 2026 à Rennes, en plein Marathon Radio Musique. L’événement a réuni 50 personnes représentant 16 radios différentes pour marquer les 35 ans de la fédération.
La nouvelle identité visuelle a été créée par In The Pool studio, tandis que Bennyweb a réalisé le site de La Féra. La fédération accompagne ainsi son changement de nom d’une nouvelle présentation de son identité et de son réseau de radios associatives.
La nouvelle identité visuelle a été créée par In The Pool studio, tandis que Bennyweb a réalisé le site de La Féra. La fédération accompagne ainsi son changement de nom d’une nouvelle présentation de son identité et de son réseau de radios associatives.
Un réseau de 26 radios associatives
La Féra rassemble 26 radios indépendantes et associatives, implantées dans leurs territoires et mobilisant des centaines de bénévoles autour de la découverte et de la diffusion musicale. Le réseau présente ses stations comme collectives dans leur mission de mise en valeur et de médiatisation de la production indépendante, à travers des paroles libres et singulières et en dehors des logiques de marché. La fédération inscrit également leur action à rebours de la concentration croissante des médias et de l’industrie musicale. Ses radios partagent un engagement en faveur des droits culturels, de l’éducation populaire et citoyenne, de la diversité et contre toutes les formes de discriminations.
La Féra résume cette identité par la formule : "Nées pirates, restées libres, constamment à l’écoute".
La Féra résume cette identité par la formule : "Nées pirates, restées libres, constamment à l’écoute".