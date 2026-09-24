Après 35 ans, la Ferarock change de nom et devient La Féra

La Féra rassemble 26 radios indépendantes et associatives, implantées dans leurs territoires et mobilisant des centaines de bénévoles autour de la découverte et de la diffusion musicale. Le réseau présente ses stations comme collectives dans leur mission de mise en valeur et de médiatisation de la production indépendante, à travers des paroles libres et singulières et en dehors des logiques de marché. La fédération inscrit également leur action à rebours de la concentration croissante des médias et de l’industrie musicale. Ses radios partagent un engagement en faveur des droits culturels, de l’éducation populaire et citoyenne, de la diversité et contre toutes les formes de discriminations.

La Féra résume cette identité par la formule : "Nées pirates, restées libres, constamment à l’écoute".