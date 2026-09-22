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Mardi 22 Septembre 2026 - 08:10

NRJ dévoile les nommés de la 28e édition des NRJ Music Awards


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NRJ et TF1 dévoilent les nommés de la 28e édition des NRJ Music Awards, programmée vendredi 23 octobre 2026 à 21h10 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Pour la radio, les votes sont accessibles deouis le mercredi 16 septembre à 12h sur nrj.fr et l’app NRJ, ainsi que sur TF1+, jusqu’au jour de la cérémonie.



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La 28e édition des NRJ Music Awards sera présentée par Nikos Aliagas vendredi 23 octobre 2026 à 21h10, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. L’émission est proposée par TF1 et NRJ et produite par TF1 Production. À l’occasion de l’annonce des catégories et des nommés, le vote du public ouvre mercredi 16 septembre à partir de 12h. Les internautes peuvent sélectionner leurs artistes et titres préférés sur nrj.fr et l’app NRJ, ainsi que sur TF1+, jusqu’au 23 octobre à midi. La mécanique utilisée lors des éditions précédentes est reconduite : dans chaque catégorie, une personne ne peut voter qu’une seule fois par jour.
La gestion des votes reste confiée à Wordline, centre d’expertise dans les services transactionnels de haute technologie.

Un rendez-vous musical porté par NRJ depuis 28 éditions

Les NRJ Music Awards reposent sur un principe de désignation des gagnants par le public. Pour cette 28e édition, NRJ et TF1 communiquent dès le 16 septembre la liste des catégories et des nommés, ouvrant une période de vote qui se prolongera jusqu’à quelques heures de la cérémonie du 23 octobre. Pour NRJ, le dispositif s’appuie notamment sur ses deux points de contact numériques, le site nrj.fr et l’app NRJ. Le public pourra y voter quotidiennement pour ses artistes et titres préférés dans chacune des catégories, à raison d’un seul vote autorisé par jour et par catégorie.
La période se terminera précisément à midi le 23 octobre, avant le rendez-vous organisé à 21h10 à Cannes.

Les catégories et les nommés de l’édition 2026

Révélation francophone féminine
Ambre
ESTL
Manon Lisa
Oria
Zélie

Révélation francophone masculine
Anyme
Danyl
Kanoé
Mauvais Djo
RNBOI

Révélation internationale
Djo
Naïka
Olivia Dean
Sienna Spiro
Tyla

Artiste féminine francophone
Angèle
Aya Nakamura
Charlotte Cardin
Eva
Marine
Miki
Theodora
Vitaa

Artiste féminine internationale
Ariana Grande
Bebe Rexha
Karol G
Katseye
Olivia Rodrigo
Raye
Shakira
Taylor Swift

Artiste masculin francophone
Bigflo & Oli
Christophe Maé
Disiz
Gims
M.Pokora
Orelsan
PLK
Tayc

Artiste masculin international
Alex Warren
Bad Bunny
Bruno Mars
BTS
Harry Styles
Muse
Teddy Swims

Hit international
Bad Bunny : "Nuevayol"
Bruno Mars : "I Just Might"
Djo : "End of Beginning"
Miley : "Dream As One"
Naika : "One Track Mind"
Taylor Swift : "The Fate of Ophelia"

Collab' francophone
Angèle & Justice : "What You Want"
Aya Nakamura & Larvfleuse : "Sexy Nana"
Disiz & Theodora : "Melodrama"
Gims & L2B : "Bloqué"
Jungeli & Emma : "Juste un peu"
Meryl & Eva : "Coco Chanel"
Tayc & Anyme : "Réanymé"
Zaho & MC Solaar : "Comme Caroline"

Collab' internationale
David Guetta & JLO : "Save Me Tonight"
Hugel & Solto : "Jamaican (Bam bam)"
Juste / Jaxstyle / Jon : "Turn the light off"
Martin Garrix & Ed Sheeran : "Repeat it"
Shakira & Burna Boy : "Dai Dai"
Tame Impala & Jennie : "Dracula"

DJ
David Guetta
Hugel
Martin Garrix
Mosimann
Ofenbach
Sound of Legend

Concert francophone
Aya Nakamura
Bigflo & Oli
Céline Dion
David Guetta
Helena
Jul
Louane
Orelsan

Tags : musique, Nikos Aliagas, NRJ, NRJ Group, NRJ Music Awards, TF1



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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