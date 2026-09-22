NRJ dévoile les nommés de la 28e édition des NRJ Music Awards

La 28e édition des NRJ Music Awards sera présentée par Nikos Aliagas vendredi 23 octobre 2026 à 21h10, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. L’émission est proposée par TF1 et NRJ et produite par TF1 Production. À l’occasion de l’annonce des catégories et des nommés, le vote du public ouvre mercredi 16 septembre à partir de 12h. Les internautes peuvent sélectionner leurs artistes et titres préférés sur nrj.fr et l’app NRJ, ainsi que sur TF1+, jusqu’au 23 octobre à midi. La mécanique utilisée lors des éditions précédentes est reconduite : dans chaque catégorie, une personne ne peut voter qu’une seule fois par jour.

La gestion des votes reste confiée à Wordline, centre d’expertise dans les services transactionnels de haute technologie.