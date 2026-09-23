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Mercredi 23 Septembre 2026 - 08:10

Radio FG lance une nouvelle application réunissant 63 radios


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Radio FG vient de lancer une nouvelle version de son application, développée en partenariat avec Les Indés Radios. FG Digital rassemble désormais 63 radios, dont 8 nouveaux flux ajoutés en un an, et 12 séries de podcasts. Selon les chiffres ACPM d’août 2026, la Maison FG totalise près de 4 millions de sessions en un mois et 46 millions de streams dans le monde sur 12 mois, en progression de 6% en un an.



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La nouvelle version de l’application de Radio FG réunit 63 radios, avec 8 nouveaux flux intégrés en un an. L’offre comprend également 12 séries de podcasts et des milliers d’heures de mixes consacrés aux différentes esthétiques de l’électro, avec des sets et productions de DJs internationaux. Sur le volet de l’écoute digitale, les chiffres certifiés par l’ACPM pour août 2026 font état de près de 4 millions de sessions en un mois pour la Maison FG. Sur 12 mois, celle-ci comptabilise 46 millions de streams dans le monde, soit une progression de 6% en un an.
Radio FG présente ces résultats comme confirmant sa position de première plateforme électro francophone. En parallèle de cette offre audio, sa communauté sur les réseaux sociaux dépasse les 550 000 abonnés.

Plus d’un million d’auditeurs chaque semaine

Côté audience, Radio FG est créditée d’une audience hebdomadaire de 1 078 900 individus et de 261 000 auditeurs quotidiens. La station poursuit parallèlement sa distribution hertzienne sur le territoire. Son programme est diffusé dans 142 villes en DAB+ et dans 43 villes en FM. Parmi les zones citées figurent Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Monaco-Nice, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy et Montpellier.
La diffusion de Radio FG s’étend également à plusieurs villes européennes avec Genève et Lausanne en Suisse, Luxembourg-Ville au Luxembourg et Sarrebruck en Allemagne. Cette couverture FM et DAB+ complète ainsi l’offre audio digitale structurée autour de la nouvelle application et de ses 63 radios, de ses 12 séries de podcasts et de ses milliers d’heures de mixes.

Tags : application, FG, Maison FG, musique, Radio FG, streaming, streaming musical



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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