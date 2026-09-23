Radio FG lance une nouvelle application réunissant 63 radios

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La nouvelle version de l’application de Radio FG réunit 63 radios, avec 8 nouveaux flux intégrés en un an. L’offre comprend également 12 séries de podcasts et des milliers d’heures de mixes consacrés aux différentes esthétiques de l’électro, avec des sets et productions de DJs internationaux. Sur le volet de l’écoute digitale, les chiffres certifiés par l’ACPM pour août 2026 font état de près de 4 millions de sessions en un mois pour la Maison FG. Sur 12 mois, celle-ci comptabilise 46 millions de streams dans le monde, soit une progression de 6% en un an.
Radio FG présente ces résultats comme confirmant sa position de première plateforme électro francophone. En parallèle de cette offre audio, sa communauté sur les réseaux sociaux dépasse les 550 000 abonnés.
Radio FG présente ces résultats comme confirmant sa position de première plateforme électro francophone. En parallèle de cette offre audio, sa communauté sur les réseaux sociaux dépasse les 550 000 abonnés.
Plus d’un million d’auditeurs chaque semaine
Côté audience, Radio FG est créditée d’une audience hebdomadaire de 1 078 900 individus et de 261 000 auditeurs quotidiens. La station poursuit parallèlement sa distribution hertzienne sur le territoire. Son programme est diffusé dans 142 villes en DAB+ et dans 43 villes en FM. Parmi les zones citées figurent Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Monaco-Nice, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy et Montpellier.
La diffusion de Radio FG s’étend également à plusieurs villes européennes avec Genève et Lausanne en Suisse, Luxembourg-Ville au Luxembourg et Sarrebruck en Allemagne. Cette couverture FM et DAB+ complète ainsi l’offre audio digitale structurée autour de la nouvelle application et de ses 63 radios, de ses 12 séries de podcasts et de ses milliers d’heures de mixes.
La diffusion de Radio FG s’étend également à plusieurs villes européennes avec Genève et Lausanne en Suisse, Luxembourg-Ville au Luxembourg et Sarrebruck en Allemagne. Cette couverture FM et DAB+ complète ainsi l’offre audio digitale structurée autour de la nouvelle application et de ses 63 radios, de ses 12 séries de podcasts et de ses milliers d’heures de mixes.