Radio FG lance une nouvelle application réunissant 63 radios

La nouvelle version de l’application de Radio FG réunit 63 radios, avec 8 nouveaux flux intégrés en un an. L’offre comprend également 12 séries de podcasts et des milliers d’heures de mixes consacrés aux différentes esthétiques de l’électro, avec des sets et productions de DJs internationaux. Sur le volet de l’écoute digitale, les chiffres certifiés par l’ACPM pour août 2026 font état de près de 4 millions de sessions en un mois pour la Maison FG. Sur 12 mois, celle-ci comptabilise 46 millions de streams dans le monde, soit une progression de 6% en un an.

Radio FG présente ces résultats comme confirmant sa position de première plateforme électro francophone. En parallèle de cette offre audio, sa communauté sur les réseaux sociaux dépasse les 550 000 abonnés.