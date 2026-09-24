L’Alliance de la Radio saisit le Conseil d’État sur la permutation des fréquences de Radio France

L’Alliance de la Radio indique avoir alerté à plusieurs reprises sur la procédure mise en place et sur ses conséquences, selon elle, pour l’équilibre du paysage radiophonique. Radio France a néanmoins été autorisée à permuter un grand nombre de fréquences FM entre France Info, Ici et France Musique. L’organisation a donc décidé de déposer un recours devant le Conseil d’État afin de demander l’annulation de ces mesures de permutation. Elle estime que l’opération entraîne un accroissement substantiel de la couverture de population de France Info.

L’Alliance réunit RTL, RTL2 et Fun Radio, NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Rire et Chansons, 200 radios locales, régionales, thématiques et généralistes indépendantes adhérentes au SIRTI, Europe 1, Europe 2, RFM, RMC, BFM Business, Radio Classique et Skyrock. Elle indique que les radios commerciales privées qu’elle représente sont écoutées quotidiennement par 3 auditeurs sur 4.