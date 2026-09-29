Le 223e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo paraît ce mardi 29 septembre

Il a commencé à 12 ans dans une cave enfumée de Rodez, avec deux platines et une petite console. Trente ans plus tard, Gaël Sanquer a façonné l’antenne de Fun Radio, participé à hisser NRJ au rang de première radio de France, piloté les marques du groupe de Berlin à Helsinki, avant de prendre la direction de la musique d’Europe 1, Europe 2 et RFM chez Lagardère Radio.
Pour la saison 2 de "Alors là, Chapeau !", Philippe Chapot a tiré son haut-de-forme à un homme qui ne dit jamais qu’il va au travail. Un parcours mené sans jamais se prendre pour une voix de radio, avec un diplôme d’électronique jamais utilisé et une obsession intacte pour le contenu.
Jean-Marc Courrèges-Cénac revient sur les moyens des radios associatives et sur les actions engagées à l’approche du PLF 2027. Financement du FSER, mobilisation auprès du Gouvernement et du Parlement, déploiement du DAB+ et ressources hertziennes figurent parmi les principaux dossiers portés par la CNRA. "II ne s’agit pas simplement de défendre une ligne budgétaire. Il s’agit de défendre un dispositif inscrit dans la loi et qui permet à près de 800 radios associatives de remplir les missions d’intérêt général qui leur sont confiée".
Un entretien consacré aux enjeux de financement, de diffusion et de ressources auxquels sont confrontées les radios associatives.
Un entretien consacré aux enjeux de financement, de diffusion et de ressources auxquels sont confrontées les radios associatives.
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