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Gaël Sanquer va à la radio €

Alors là, Chapeau ! saison 2 : le directeur de la musique d'Europe 1, Europe 2 et RFM raconte trente ans de passion



En 1985, la FM balbutie et Gaël, 12 ans, pousse la porte de LTBM, la radio de son quartier. « C'était une cave vaguement aménagée qui sentait très fort la clope », se souvient-il. Pas de télévision à la maison : sa culture musicale et radiophonique se construit à l'oreille, entre RMC et les stations de Rodez, Radio Cité 12, 12 FM puis Totem, où il croise son ami d'enfance David Martin. Pas d'entretien d'embauche à l'époque. « Tiens, viens, il y a un créneau, vas-y. » Le dimanche à 6 heures, il fallait des bras pour tenir l'antenne. Prudent, l'adolescent passe un diplôme d'électronique au cas où le micro ne voudrait pas de lui. Il n'a jamais touché un fer à souder depuis.
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Rédigé le Mardi 29 Septembre 2026

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