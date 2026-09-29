Gaël Sanquer va à la radio Alors là, Chapeau ! saison 2 : le directeur de la musique d'Europe 1, Europe 2 et RFM raconte trente ans de passion



En 1985, la FM balbutie et Gaël, 12 ans, pousse la porte de LTBM, la radio de son quartier. « C'était une cave vaguement aménagée qui sentait très fort la clope », se souvient-il. Pas de télévision à la maison : sa culture musicale et radiophonique se construit à l'oreille, entre RMC et les stations de Rodez, Radio Cité 12, 12 FM puis Totem, où il croise son ami d'enfance David Martin. Pas d'entretien d'embauche à l'époque. « Tiens, viens, il y a un créneau, vas-y. » Le dimanche à 6 heures, il fallait des bras pour tenir l'antenne. Prudent, l'adolescent passe un diplôme d'électronique au cas où le micro ne voudrait pas de lui. Il n'a jamais touché un fer à souder depuis. Entrez votre login et mot de passe ou inscrivez-vous

Plus d'informations sur cette page : Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html Déjà inscrit ? Gaël Sanquer va à la radio Rédigé le Mardi 29 Septembre 2026