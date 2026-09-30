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Mercredi 30 Septembre 2026 - 11:20

Médiamétrie adopte le statut de Société à Mission autour de la mesure d’audience


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Médiamétrie devient Société à Mission, statut introduit par la loi Pacte en 2019. L’entreprise inscrit dans ses statuts une raison d’être centrée sur une mesure d’audience “rigoureuse, transparente et concertée” et quatre objectifs. Pour les univers audio et vidéo, elle entend notamment adapter régulièrement ses dispositifs de mesure à l’évolution des usages.


Médiamétrie adopte le statut de Société à Mission autour de la mesure d’audience

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Médiamétrie annonce devenir Société à Mission et présente cette évolution comme la formalisation de son rôle dans l’écosystème des médias, de la publicité et du digital. Sa raison d’être est d’"agir en faveur d’une mesure d’audience rigoureuse, transparente et concertée, permettant l’équilibre de l’écosystème des médias, socle de notre vie démocratique".
Quatre objectifs complètent cette raison d’être : élaborer des mesures fiables et transparentes, anticiper et intégrer les usages de demain, contribuer à la construction de systèmes de mesure durables et souverains et favoriser la juste représentation des parties prenantes du marché dans la gouvernance des mesures.
Médiamétrie prévoit notamment le recours à des méthodes scientifiques et technologiques robustes, le partage des données et l’ouverture systématique aux audits indépendants.

Adapter la mesure aux évolutions des usages

L’un des axes concerne l’adaptation régulière des dispositifs de mesure aux usages et à leurs évolutions. Médiamétrie indique concevoir et produire des mesures d’audience communes pour les médias, les plateformes et le marché publicitaire, dans les univers audio et vidéo. L’entreprise entend également définir des règles communes permettant une valorisation équitable de chaque média, qu’il soit de dimension nationale ou internationale.
Yannick Carriou, Président-Directeur général de Médiamétrie, estime que ce statut renforce son rôle de "tiers indépendant, garant d’une mesure équitable des usages". Médiamétrie traite chaque jour plus d'un milliard de données, compte près de 700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 102.2 M€ en 2025.

Tags : audience, Médiamétrie, Yannick Carriou



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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