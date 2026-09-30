Médiamétrie adopte le statut de Société à Mission autour de la mesure d’audience

Médiamétrie annonce devenir Société à Mission et présente cette évolution comme la formalisation de son rôle dans l’écosystème des médias, de la publicité et du digital. Sa raison d’être est d’"agir en faveur d’une mesure d’audience rigoureuse, transparente et concertée, permettant l’équilibre de l’écosystème des médias, socle de notre vie démocratique".

Quatre objectifs complètent cette raison d’être : élaborer des mesures fiables et transparentes, anticiper et intégrer les usages de demain, contribuer à la construction de systèmes de mesure durables et souverains et favoriser la juste représentation des parties prenantes du marché dans la gouvernance des mesures.

Médiamétrie prévoit notamment le recours à des méthodes scientifiques et technologiques robustes, le partage des données et l’ouverture systématique aux audits indépendants.