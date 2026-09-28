Tarek Mami, fondateur de France Maghreb 2, est décédé à l’âge de 71 ans

Professionnel particulièrement attachant, Tarek Mami était également un fidèle du Paris Radio Show et un lecteur attentif des publications de La Lettre Pro. Au fil des rencontres, des discussions et des débats, il partageait son attachement à la radio, à la transmission et aux échanges entre professionnels. Sa disparition touche sa famille, ses proches, ses collaborateurs, ses confrères, les anciens de France Maghreb 2 et les jeunes qu’il avait accompagnés.

Tarek Mami est décédé le 27 septembre 2026, à l’âge de 71 ans, emporté par la maladie. Le monde de la radio perd l’une de ses figures passionnées et profondément humaines.