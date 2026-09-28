Tarek Mami, fondateur de France Maghreb 2, est décédé à l’âge de 71 ans

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Tarek Mami était d’abord une voix, familière et immédiatement identifiable pour de nombreux auditeurs. Il racontait lui-même que certains le reconnaissaient avant même de le voir. Fondateur passionné de France Maghreb 2, il avait développé une radio destinée à plusieurs générations d’auditeurs, qu’il présentait comme "une radio qui parle aux 7 à 77 ans et plus". Sa conception du média reposait sur la proximité, l’écoute, la parole et la création de liens. Il avait également accompagné de nombreux jeunes issus de l’immigration, en les encourageant dans leur parcours et en leur ouvrant des portes. Attaché à la transmission, à la jeunesse et à la radio libre, il avait consacré une grande partie de sa vie professionnelle à la radio et au journalisme. Son parcours l’avait aussi conduit au SIRTI où il avait défendu les radios indépendantes et leur place dans le paysage audiovisuel.
Professionnel particulièrement attachant, Tarek Mami était également un fidèle du Paris Radio Show et un lecteur attentif des publications de La Lettre Pro. Au fil des rencontres, des discussions et des débats, il partageait son attachement à la radio, à la transmission et aux échanges entre professionnels. Sa disparition touche sa famille, ses proches, ses collaborateurs, ses confrères, les anciens de France Maghreb 2 et les jeunes qu’il avait accompagnés.
Tarek Mami est décédé le 27 septembre 2026, à l’âge de 71 ans, emporté par la maladie. Le monde de la radio perd l’une de ses figures passionnées et profondément humaines.
Tarek Mami est décédé le 27 septembre 2026, à l’âge de 71 ans, emporté par la maladie. Le monde de la radio perd l’une de ses figures passionnées et profondément humaines.