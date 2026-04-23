Le SIRTI réunira les radios indépendantes lors son Assemblée générale

Le SIRTI réunira ses adhérents le 23 juin à Boulogne-Billancourt à l’occasion de son Assemblée générale. Cet événement intervient à l’issue d’une série de six réunions d’échanges et de travail organisées avec ses adhérents, qui ont rassemblé plus de 120 radios et régies. Ces rencontres ont permis de partager les situations respectives des acteurs du secteur et d’échanger sur les actions menées par le Syndicat. Elles s’inscrivent dans un contexte où les radios indépendantes, qui réunissent chaque jour plus de 8 millions d’auditeurs, doivent adapter leurs modèles aux évolutions du marché et des usages audio.

Les discussions ont porté sur plusieurs thématiques structurantes pour le secteur radio et audio digital. Parmi celles-ci figurent l’évolution du marché publicitaire, les conditions d’accès et de diffusion des contenus, notamment dans les véhicules, ainsi que le déploiement du DAB+.