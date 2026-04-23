Le SIRTI réunira les radios indépendantes lors son Assemblée générale

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L’Hebdo 190 : les voix du matin et les défis de la radio indépendante
Le SIRTI réunira ses adhérents le 23 juin à Boulogne-Billancourt à l’occasion de son Assemblée générale. Cet événement intervient à l’issue d’une série de six réunions d’échanges et de travail organisées avec ses adhérents, qui ont rassemblé plus de 120 radios et régies. Ces rencontres ont permis de partager les situations respectives des acteurs du secteur et d’échanger sur les actions menées par le Syndicat. Elles s’inscrivent dans un contexte où les radios indépendantes, qui réunissent chaque jour plus de 8 millions d’auditeurs, doivent adapter leurs modèles aux évolutions du marché et des usages audio.
Les discussions ont porté sur plusieurs thématiques structurantes pour le secteur radio et audio digital. Parmi celles-ci figurent l’évolution du marché publicitaire, les conditions d’accès et de diffusion des contenus, notamment dans les véhicules, ainsi que le déploiement du DAB+.
Les discussions ont porté sur plusieurs thématiques structurantes pour le secteur radio et audio digital. Parmi celles-ci figurent l’évolution du marché publicitaire, les conditions d’accès et de diffusion des contenus, notamment dans les véhicules, ainsi que le déploiement du DAB+.
Les échanges ont également abordé la diversification des activités, l’évolution des coûts, l’attractivité des métiers et les actions d’éducation aux médias. Ces sujets traduisent les transformations en cours dans un environnement où les usages audio se développent à la fois sur les supports traditionnels et numériques.
Une coordination avec les organisations du secteur
Les réunions ont aussi permis de faire un point sur les travaux menés dans le cadre des organisations collectives cofondées par le SIRTI, notamment l’Alliance de la Radio, Ensemble pour le DAB+ et la FERP, fédération des employeurs de la radio privée. Cette coordination vise à structurer les réponses aux enjeux du secteur, en particulier sur les questions de diffusion, de régulation et de développement de l’audio digital. Le SIRTI, fondé en 1981, regroupe aujourd’hui plus de 200 radios indépendantes, locales, régionales, thématiques et généralistes françaises, et est ouvert depuis 2025 aux régies publicitaires locales.
Un rendez-vous annuel pour les perspectives du secteur
L’Assemblée générale constitue un moment fédérateur pour les radios adhérentes du SIRTI. Elle réunira comme chaque année les acteurs du réseau en présence d’intervenants institutionnels, autour des enjeux et des perspectives du secteur radio et audio.
Cet événement s’inscrit dans une démarche de concertation et d’analyse des évolutions du marché, dans un contexte où la radio et l’audio digital poursuivent leur transformation.
Cet événement s’inscrit dans une démarche de concertation et d’analyse des évolutions du marché, dans un contexte où la radio et l’audio digital poursuivent leur transformation.