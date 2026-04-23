La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 23 Avril 2026 - 07:45

Le SIRTI réunira les radios indépendantes lors son Assemblée générale


Notez


Le SIRTI tiendra son Assemblée générale le 23 juin prochain à Boulogne-Billancourt, après une série de réunions ayant réuni plus de 120 radios et régies adhérentes. Ces échanges ont permis d’aborder les principaux enjeux du secteur radio et audio digital, dans un contexte marqué par l’évolution des usages et des modèles économiques.



Vous aimerez aussi
Le SIRTI réunira ses adhérents le 23 juin à Boulogne-Billancourt à l’occasion de son Assemblée générale. Cet événement intervient à l’issue d’une série de six réunions d’échanges et de travail organisées avec ses adhérents, qui ont rassemblé plus de 120 radios et régies. Ces rencontres ont permis de partager les situations respectives des acteurs du secteur et d’échanger sur les actions menées par le Syndicat. Elles s’inscrivent dans un contexte où les radios indépendantes, qui réunissent chaque jour plus de 8 millions d’auditeurs, doivent adapter leurs modèles aux évolutions du marché et des usages audio.
Les discussions ont porté sur plusieurs thématiques structurantes pour le secteur radio et audio digital. Parmi celles-ci figurent l’évolution du marché publicitaire, les conditions d’accès et de diffusion des contenus, notamment dans les véhicules, ainsi que le déploiement du DAB+.

Les échanges ont également abordé la diversification des activités, l’évolution des coûts, l’attractivité des métiers et les actions d’éducation aux médias. Ces sujets traduisent les transformations en cours dans un environnement où les usages audio se développent à la fois sur les supports traditionnels et numériques.

Une coordination avec les organisations du secteur

Les réunions ont aussi permis de faire un point sur les travaux menés dans le cadre des organisations collectives cofondées par le SIRTI, notamment l’Alliance de la Radio, Ensemble pour le DAB+ et la FERP, fédération des employeurs de la radio privée. Cette coordination vise à structurer les réponses aux enjeux du secteur, en particulier sur les questions de diffusion, de régulation et de développement de l’audio digital. Le SIRTI, fondé en 1981, regroupe aujourd’hui plus de 200 radios indépendantes, locales, régionales, thématiques et généralistes françaises, et est ouvert depuis 2025 aux régies publicitaires locales.

Un rendez-vous annuel pour les perspectives du secteur

L’Assemblée générale constitue un moment fédérateur pour les radios adhérentes du SIRTI. Elle réunira comme chaque année les acteurs du réseau en présence d’intervenants institutionnels, autour des enjeux et des perspectives du secteur radio et audio.
Cet événement s’inscrit dans une démarche de concertation et d’analyse des évolutions du marché, dans un contexte où la radio et l’audio digital poursuivent leur transformation.

Tags : assemblée générale, FERP, radios indépendantes, SIRTI



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 22 Avril 2026 - 08:50 Radio France équilibre ses comptes malgré 15.8 M€ d’économies €

Mercredi 22 Avril 2026 - 05:55 Le secteur audio demande un cadre juridique dédié €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication