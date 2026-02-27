La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 27 Février 2026 - 08:20

Le SIRTI salue la nomination de Catherine Pégard et rappelle les enjeux du pluralisme


À l’occasion de la prise de fonctions de Catherine Pégard au service de la culture et des médias, le Syndicat des Radios Indépendantes adresse ses félicitations et rappelle les enjeux structurants pour le secteur. Fondé en 1981, le SIRTI représente aujourd’hui plus de 200 radios et rassemble chaque jour plus de 8 millions d’auditeurs en France.


Catherine Pégard, nommée ministre de la Culture, succède à Rachida Dati et prend ses fonctions au service des politiques culturelles et des médias. © Château de Versailles
Catherine Pégard, nommée ministre de la Culture, succède à Rachida Dati et prend ses fonctions au service des politiques culturelles et des médias. © Château de Versailles

Le Syndicat des Radios Indépendantes adresse ses sincères félicitations à Catherine Pégard et lui souhaite pleine réussite dans l’exercice de ses nouvelles fonctions au service de la culture et des médias.
Cette arrivée intervient dans un contexte où la radio indépendante occupe une place structurante dans l’écosystème médiatique français.
Les radios locales, régionales, thématiques et généralistes indépendantes représentées par le SIRTI jouent un rôle essentiel au service du pluralisme, de l’information et de la vitalité culturelle sur l’ensemble des territoires. Leur contribution quotidienne à la vie démocratique et à la cohésion territoriale est présentée comme indispensable.

Dans le prolongement des États généraux de l’information, le SIRTI estime essentiel de poursuivre les travaux engagés afin de garantir un cadre équitable pour l’ensemble des acteurs. L’organisation souligne également la nécessité d’assurer la protection des marchés publicitaires locaux et nationaux, considérée comme une condition indispensable à la pérennité et au développement de médias indépendants forts.


Tags : Catherine Pégard, radios indépendantes, SIRTI



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


