Le SIRTI salue la nomination de Catherine Pégard et rappelle les enjeux du pluralisme

Le Syndicat des Radios Indépendantes adresse ses sincères félicitations à Catherine Pégard et lui souhaite pleine réussite dans l’exercice de ses nouvelles fonctions au service de la culture et des médias.

Cette arrivée intervient dans un contexte où la radio indépendante occupe une place structurante dans l’écosystème médiatique français.

Les radios locales, régionales, thématiques et généralistes indépendantes représentées par le SIRTI jouent un rôle essentiel au service du pluralisme, de l’information et de la vitalité culturelle sur l’ensemble des territoires. Leur contribution quotidienne à la vie démocratique et à la cohésion territoriale est présentée comme indispensable.