La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 13 Janvier 2026 - 11:25

L’Hebdo 190 : les voix du matin et les défis de la radio indépendante


Notez


Entre exigence du direct, tension de l’instant et proximité avec l’auditeur, la matinale reste un lieu stratégique et symbolique du média radio. Dans un contexte où la confiance se joue dès les premières heures du jour, ce 190e numéro met en lumière des parcours engagés, ancrés dans le réel de la profession.


L’Hebdo 190 : les voix du matin et les défis de la radio indépendante

Vous aimerez aussi
Sur franceinfo, Solène Cressant installe un autre tempo. Présente dès les premières heures, alors que la ville dort encore, elle tisse un lien quotidien avec les auditeurs grâce à une narration précise de l’actualité, sans relâche. Sa discipline, son sens du direct et sa capacité à composer avec l’inattendu en font une voix essentielle de la matinale d’information.
Ce numéro donne aussi la parole à Christophe Schalk, président du SIRTI, qui alerte sur les fragilités structurelles du modèle des radios indépendantes. Dans un écosystème audio en tension (marqué par la progression des plateformes numériques, la fragmentation de l’attention et l’intensification concurrentielle) il défend une vision équilibrée et appelle à un renforcement du soutien aux acteurs locaux, souvent en première ligne sur les territoires.

Comme chaque mardi matin, L’Hebdo propose également la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 190 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.


Tags : Christophe Schalk, franceinfo, journaliste, Radio France, SIRTI, Solène Cressant



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication