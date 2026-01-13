L’Hebdo 190 : les voix du matin et les défis de la radio indépendante

Sur franceinfo, Solène Cressant installe un autre tempo. Présente dès les premières heures, alors que la ville dort encore, elle tisse un lien quotidien avec les auditeurs grâce à une narration précise de l’actualité, sans relâche. Sa discipline, son sens du direct et sa capacité à composer avec l’inattendu en font une voix essentielle de la matinale d’information.

Ce numéro donne aussi la parole à Christophe Schalk, président du SIRTI, qui alerte sur les fragilités structurelles du modèle des radios indépendantes. Dans un écosystème audio en tension (marqué par la progression des plateformes numériques, la fragmentation de l’attention et l’intensification concurrentielle) il défend une vision équilibrée et appelle à un renforcement du soutien aux acteurs locaux, souvent en première ligne sur les territoires.