En France, 42.7 millions de personnes consultent les réseaux sociaux chaque jour €

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En août 2026, Facebook domine chez les 11 ans et plus avec 52.1 millions de visiteurs uniques mensuels, tandis qu’Instagram arrive en tête chez les 15-24 ans avec 7 millions. Snapchat affiche toutefois la plus forte audience quotidienne chez les 15-24 ans, avec 5.7 millions de visiteurs uniques. Source : Médiamétrie//NetRatings, Audience Internet Global, août 2026.
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Rédigé le Lundi 28 Septembre 2026

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