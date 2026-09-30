La CPNEF affine la lecture de l’emploi et des entreprises dans l’audiovisuel

Le Portrait statistique aborde également les formes d’emploi dans l’ensemble de l’audiovisuel. Le Contrat à durée déterminée d’usage, ou CDDU, demeure le contrat de travail de référence : 66% des salariés sont employés sous cette forme. La CPNEF précise que ce contrat correspond à l’activité de salariés alternant des périodes d’emploi et de non-emploi et pouvant travailler pour différents employeurs successifs. Les artistes, ouvriers et techniciens du spectacle concernés sont couramment qualifiés d’intermittents, même si ce terme ne correspond "ni à un statut ni à un métier".

La CPNEF, qui regroupe les partenaires sociaux des branches professionnelles de l’audiovisuel, travaille sur les questions d’emploi et de formation, pilote des études sur les métiers de l’audiovisuel, du cinéma et des médias et peut créer des certifications répondant aux évolutions des entreprises et des professionnels