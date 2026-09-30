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Mercredi 30 Septembre 2026 - 07:45

La CPNEF affine la lecture de l’emploi et des entreprises dans l’audiovisuel


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La CPNEF de l’audiovisuel actualise son Portrait statistique à partir des données Audiens, désormais disponibles avec un an de décalage. L’outil couvre 217 500 salariés et près de 11 500 entreprises, dont la branche de la radiodiffusion. Il permet d’examiner les entreprises, les salariés et les métiers dans les 13 régions métropolitaines et les six branches du secteur.


En 2025, la radiodiffusion représente 7% des 11 449 entreprises recensées dans l’audiovisuel en France. La branche compte 758 entreprises. Source : Observatoire des métiers de l’audiovisuel – CPNEF de l’audiovisuel / Afdas / Audiens.
En 2025, la radiodiffusion représente 7% des 11 449 entreprises recensées dans l’audiovisuel en France. La branche compte 758 entreprises. Source : Observatoire des métiers de l’audiovisuel – CPNEF de l’audiovisuel / Afdas / Audiens.

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Développé par la CPNEF de l’audiovisuel avec le soutien de l’Afdas, le Portrait statistique permet de visualiser et d’analyser les 217 500 salariés travaillant au sein de près de 11 500 entreprises du champ audiovisuel. Mis à jour chaque année à partir des données Audiens, il fonctionne désormais avec un décalage d’un an. Pour les professionnels de la radio, l’outil intègre la radiodiffusion parmi les six branches observées, aux côtés de la production audiovisuelle, de la production cinématographique, de la production de films d’animation, de la prestation technique image et son et de la télédiffusion. Les données peuvent être examinées à l’échelle des 13 régions métropolitaines.
La CPNEF indique que le Portrait propose une rubrique "Les chiffres clés", consacrée aux entreprises, aux salariés et aux métiers, ainsi qu’un “espace data” permettant de croiser plusieurs indicateurs

11 449 structures recensées dans l’audiovisuel

Les données générales permettent également de situer la radiodiffusion dans son environnement professionnel. Parmi les 11 449 structures recensées dans l’audiovisuel, 94% sont des Très Petites Entreprises de 0 à 10 salariés. La taille est déterminée par le nombre de salariés en CDI ou CDD en poste au 31 décembre de l’année étudiée. Entre 2018 et 2025, le nombre d’entreprises du secteur a progressé de 36%. La production audiovisuelle concentre 60% des structures françaises.
La répartition géographique reste concentrée en Île-de-France, où se trouvent 58% des structures en 2025. Ces données portent sur l’ensemble du champ audiovisuel et ne sont donc pas spécifiques à la radiodiffusion. Elles fournissent néanmoins le cadre statistique dans lequel la branche radio peut être étudiée au sein du Portrait.
En 2025, la radiodiffusion représente 6% des salariés comptabilisés par branche professionnelle dans l’audiovisuel en France. La branche totalise 15 484 salariés. Source : Observatoire des métiers de l’audiovisuel – CPNEF de l’audiovisuel / Afdas / Audiens.
En 2025, la radiodiffusion représente 6% des salariés comptabilisés par branche professionnelle dans l’audiovisuel en France. La branche totalise 15 484 salariés. Source : Observatoire des métiers de l’audiovisuel – CPNEF de l’audiovisuel / Afdas / Audiens.

66% des salariés de l’audiovisuel en CDDU

Le Portrait statistique aborde également les formes d’emploi dans l’ensemble de l’audiovisuel. Le Contrat à durée déterminée d’usage, ou CDDU, demeure le contrat de travail de référence : 66% des salariés sont employés sous cette forme. La CPNEF précise que ce contrat correspond à l’activité de salariés alternant des périodes d’emploi et de non-emploi et pouvant travailler pour différents employeurs successifs. Les artistes, ouvriers et techniciens du spectacle concernés sont couramment qualifiés d’intermittents, même si ce terme ne correspond "ni à un statut ni à un métier".
La CPNEF, qui regroupe les partenaires sociaux des branches professionnelles de l’audiovisuel, travaille sur les questions d’emploi et de formation, pilote des études sur les métiers de l’audiovisuel, du cinéma et des médias et peut créer des certifications répondant aux évolutions des entreprises et des professionnels
En 2025, la radiodiffusion emploie des salariés dans plusieurs familles de métiers de l’audiovisuel, notamment l’information, l’antenne et la documentation multimédia, le son, les fonctions supports ainsi que l’exploitation et la maintenance des réseaux et des régies audiovisuelles. Source : Observatoire des métiers de l’audiovisuel – CPNEF de l’audiovisuel / Afdas / Audiens.
En 2025, la radiodiffusion emploie des salariés dans plusieurs familles de métiers de l’audiovisuel, notamment l’information, l’antenne et la documentation multimédia, le son, les fonctions supports ainsi que l’exploitation et la maintenance des réseaux et des régies audiovisuelles. Source : Observatoire des métiers de l’audiovisuel – CPNEF de l’audiovisuel / Afdas / Audiens.

Le site du portrait statistique de la CPNEF est ICI

Tags : CPNEF, emploi, employeurs, métier



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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