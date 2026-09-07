Ondes Durables invite les radios associatives à réfléchir à leur transition écologique

Dans un second temps, les participants devront imaginer collectivement un projet coopératif avec une radio associative autour des enjeux de transition écologique. L’atelier, présenté sous le thème "La radio en transition : dans les coulisses d’un média durable", s’appuiera sur les premiers enseignements d’Ondes Durables pour aborder la matérialité des radios associatives, leurs usages et leurs impacts socio-environnementaux. Le projet associe recherche, expérimentation et coopération afin de produire de nouvelles connaissances et d’identifier des pistes d’action.

L’immersion combinera exploration ludique, écoute de productions radiophoniques et mise en situation. Elle doit permettre aux participants de réfléchir au poids environnemental de l’écoute de la radio et à la manière dont les radios associatives peuvent inscrire leurs activités dans les transitions écologiques et sociales de leurs territoires.