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Lundi 7 Septembre 2026 - 08:40

Ondes Durables invite les radios associatives à réfléchir à leur transition écologique


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Le projet Ondes Durables participera à la troisième édition des ACTES Bretagne avec un atelier consacré à la transition écologique et sociale des radios associatives. Organisé jeudi 1er octobre, de 14h15 à 16h45 à Lorient, il permettra d’explorer la chaîne de radiodiffusion, ses principaux postes d’impact et les premiers enseignements du projet.



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Ondes Durables sera présenté lors des ACTES Bretagne 2026, événement gratuit organisé à Lorient par le Collectif des festivals, partenaire du projet. Pour cette troisième édition, un atelier interactif et collaboratif se déroulera jeudi 1er octobre, de 14h15 à 16h45. Intitulé "Ondes Durables : l'ingénierie de projet au service de la transition", il sera animé par Xavier Milliner, directeur de la CORLAB, et Marion Ser, du bureau des acclimatations, qui a réalisé les bilans carbone des radios. L’atelier reviendra sur la genèse d’Ondes Durables et son ingénierie partenariale. Dans un premier temps, les participants exploreront la chaîne de radiodiffusion afin d’en identifier les principaux postes d’impact à travers un jeu collaboratif. L’objectif est d’examiner ce qui intervient, sur les plans technique, humain et éditorial, entre le studio et l’écoute par les auditeurs.

Imaginer des projets de transition avec les radios associatives

Dans un second temps, les participants devront imaginer collectivement un projet coopératif avec une radio associative autour des enjeux de transition écologique. L’atelier, présenté sous le thème "La radio en transition : dans les coulisses d’un média durable", s’appuiera sur les premiers enseignements d’Ondes Durables pour aborder la matérialité des radios associatives, leurs usages et leurs impacts socio-environnementaux. Le projet associe recherche, expérimentation et coopération afin de produire de nouvelles connaissances et d’identifier des pistes d’action.
L’immersion combinera exploration ludique, écoute de productions radiophoniques et mise en situation. Elle doit permettre aux participants de réfléchir au poids environnemental de l’écoute de la radio et à la manière dont les radios associatives peuvent inscrire leurs activités dans les transitions écologiques et sociales de leurs territoires.

Infos et inscriptions : ICI

Tags : CORLAB, écologie, Marion Ser, Ondes Durables, radios associatives, Xavier Milliner



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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