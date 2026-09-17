PLF 2027 : les radios associatives demandent un FSER porté à 39 millions d’euros

Le SNRL et la CNRA signalent aussi l’absence de visibilité sur l’aide complémentaire destinée aux radios en zones France ruralité revitalisation et en outre-mer : 2.3 millions d’euros ont concerné 282 radios en 2024, puis 2 millions d’euros pour 286 radios en 2025, tandis qu’aucun montant n’est connu à ce jour pour 2026. Pour des structures comptant un ou deux salariés, les organisations estiment que cette aide peut conditionner le maintien de l’activité. Elles indiquent parallèlement que le marché publicitaire radiophonique local a reculé de plus de 15% au premier semestre et que près de 70% des départements ont réduit leurs financements culturels.

Les recettes publicitaires représentent en moyenne 4% du chiffre d’affaires des radios associatives, pour un plafond réglementaire fixé à 20%. Ces radios assurent aussi des milliers d’heures d’éducation aux médias et à l’information, participent à de nombreux plans communaux de sauvegarde et constituent le premier vecteur de diffusion de plusieurs langues régionales.