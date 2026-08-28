La CNRA réunira ses membres pour dresser le bilan de la saison écoulée

Les statuts prévoient que les radios présentes et à jour de leur cotisation annuelle à la date du Conseil d’Administration précédant l’Assemblée Générale, pour l’année N ou N-1, participent aux délibérations. Les fédérations ou collèges prennent part aux délibérations et aux votes. À titre dérogatoire, une radio peut demander à voter individuellement, sa voix étant alors retranchée de celle de sa fédération ou de son collège d’origine. Aucune radio, fédération ou collège ne peut donner procuration à une autre structure. En cas d’absence, les radios ne peuvent être représentées que par leur fédération ou collège.

Les radios non fédérées ayant mandaté la CNRA peuvent demander ce statut et s’acquitter directement de leur cotisation annuelle. Elles devront désigner leurs représentants au Collège des radios non-fédérées avant l’ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire et disposeront de 30 minutes avant son début pour procéder à cette désignation.