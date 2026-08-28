La CNRA réunira ses membres pour dresser le bilan de la saison écoulée

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La CNRA réunira son Assemblée Générale le samedi 12 septembre 2026, de 9h30 à 12h30, dans un format hybride. Les participants pourront se retrouver au CIS Paris Ravel, 6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris, ou suivre la réunion en visioconférence après inscription. Cette rencontre doit permettre de faire le bilan de l’année écoulée, de valider les différents rapports et orientations de la Confédération et d’échanger sur les prochains combats à mener pour les radios associatives.
L’Assemblée Générale sera aussi l’occasion d’accueillir la nouvelle animatrice confédérale, qui rejoint la CNRA à compter du 1er septembre 2026. Les travaux porteront sur le rapport moral et d’orientation de la co-présidence, les rapports d’activité des délégations, le rapport financier et les comptes certifiés, le budget prévisionnel, le montant de la cotisation annuelle, les échanges et débats ainsi que les motions soumises au vote.
L’Assemblée Générale sera aussi l’occasion d’accueillir la nouvelle animatrice confédérale, qui rejoint la CNRA à compter du 1er septembre 2026. Les travaux porteront sur le rapport moral et d’orientation de la co-présidence, les rapports d’activité des délégations, le rapport financier et les comptes certifiés, le budget prévisionnel, le montant de la cotisation annuelle, les échanges et débats ainsi que les motions soumises au vote.
Représentation des radios et règles de participatio
Les statuts prévoient que les radios présentes et à jour de leur cotisation annuelle à la date du Conseil d’Administration précédant l’Assemblée Générale, pour l’année N ou N-1, participent aux délibérations. Les fédérations ou collèges prennent part aux délibérations et aux votes. À titre dérogatoire, une radio peut demander à voter individuellement, sa voix étant alors retranchée de celle de sa fédération ou de son collège d’origine. Aucune radio, fédération ou collège ne peut donner procuration à une autre structure. En cas d’absence, les radios ne peuvent être représentées que par leur fédération ou collège.
Les radios non fédérées ayant mandaté la CNRA peuvent demander ce statut et s’acquitter directement de leur cotisation annuelle. Elles devront désigner leurs représentants au Collège des radios non-fédérées avant l’ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire et disposeront de 30 minutes avant son début pour procéder à cette désignation.
Les radios non fédérées ayant mandaté la CNRA peuvent demander ce statut et s’acquitter directement de leur cotisation annuelle. Elles devront désigner leurs représentants au Collège des radios non-fédérées avant l’ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire et disposeront de 30 minutes avant son début pour procéder à cette désignation.