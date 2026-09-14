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Lundi 14 Septembre 2026 - 07:50

Le Festival de l’info locale attend 400 professionnels à Nantes


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Le Festival de l’info locale revient à Nantes les 24 et 25 septembre pour une 8e édition consacrée notamment à l’IA, aux créateurs de contenus et à la souveraineté numérique. Quelque 400 festivaliers et 68 intervenants sont attendus pour échanger sur l’avenir des médias de proximité, parmi lesquels les radios, dans un contexte économique difficile.



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Organisé par Ouest Médialab, le Festival de l’info locale réunira pendant deux jours des professionnels venus de toute la France, issus de grands groupes comme de médias associatifs et indépendants, avec des supports comprenant notamment la radio et le numérique. Cette 8e édition doit accueillir 400 festivaliers et 68 intervenants autour de 17 conférences, 9 tables rondes et 6 ateliers. Le Prix FIL distinguera comme chaque année un nouveau média local. Un grand débat consacré au soutien des pouvoirs publics aux médias de proximité accueillera Johanna Rolland, maire de Nantes. L’Ukraine sera le pays invité avec une délégation d’une douzaine de journalistes et responsables de médias locaux ukrainiens. Une étude exclusive de Ouest Médialab sera également présentée sur les collaborations entre créateurs de contenus et médias locaux.

Depuis 8 ans, le FIL entend favoriser les échanges de projets, d’idées et de solutions entre professionnels de l’information locale.

IA et souveraineté numérique au programme

Les enjeux numériques occuperont également une place dans le programme avec une table ronde consacrée à la souveraineté numérique dans les médias locaux et une conférence associant YouTube et France Télévisions. Des ateliers de "vibe coding" avec l’IA sont également prévus pour les médias. En marge du festival, une rencontre organisée mercredi 23 septembre abordera le risque de "déserts d’info". Ouest Médialab, qui organise le FIL, se présente comme un laboratoire ouvert et collaboratif engagé dans l’avenir des médias de proximité.
Depuis 2012, l’association assure une veille sur l’innovation dans le secteur, forme les rédactions locales au numérique et organise notamment des ateliers et des hackathons. Elle réunit des acteurs de l’information locale, mais aussi des médias indépendants ou associatifs, des collectivités, des startups, des agences et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Infos et inscriptions : ICI

Tags : événement, FIL, information, Nantes, Ouest Médialab, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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