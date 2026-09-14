Le Festival de l’info locale attend 400 professionnels à Nantes

Les enjeux numériques occuperont également une place dans le programme avec une table ronde consacrée à la souveraineté numérique dans les médias locaux et une conférence associant YouTube et France Télévisions. Des ateliers de "vibe coding" avec l’IA sont également prévus pour les médias. En marge du festival, une rencontre organisée mercredi 23 septembre abordera le risque de "déserts d’info". Ouest Médialab, qui organise le FIL, se présente comme un laboratoire ouvert et collaboratif engagé dans l’avenir des médias de proximité.

Depuis 2012, l’association assure une veille sur l’innovation dans le secteur, forme les rédactions locales au numérique et organise notamment des ateliers et des hackathons. Elle réunit des acteurs de l’information locale, mais aussi des médias indépendants ou associatifs, des collectivités, des startups, des agences et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.