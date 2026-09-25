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Vendredi 25 Septembre 2026 - 08:20

RVM organise un concert gratuit de dix artistes à Givet


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RVM organise une nouvelle édition de son RVM Live ce samedi 26 septembre à Givet, dans les Ardennes. À partir de 20h, dix artistes se succéderont sur la scène installée place Méhul. Le concert est entièrement gratuit, avec une capacité d’accueil limitée à 3 000 personnes pour des raisons de sécurité.



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RVM donne rendez-vous à son public ce samedi à partir de 20h, place Méhul à Givet, pour une nouvelle édition du RVM Live. La radio réunit dix artistes pour ce concert entièrement gratuit : TeddyBear, Esmée, Oria, Will Brown, The Odds, Maëlle, Isïa, Flo Delavega, Génération Céline et Bormin’. Plusieurs univers musicaux seront ainsi représentés sur une même scène.
À travers le RVM Live, la station indique vouloir contribuer à l’animation culturelle et au dynamisme du territoire en organisant des événements gratuits au plus près des habitants. Après plusieurs rendez-vous organisés dans les Ardennes, cette nouvelle édition se déroule dans la Pointe des Ardennes à la fin du mois de septembre. L’accès au concert est gratuit, mais la capacité de la place Méhul est limitée à 3 000 personnes pour des raisons de sécurité.

Tags : concert, proximité, RVM, RVM Live



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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