RVM organise un concert gratuit de dix artistes à Givet

RVM donne rendez-vous à son public ce samedi à partir de 20h, place Méhul à Givet, pour une nouvelle édition du RVM Live. La radio réunit dix artistes pour ce concert entièrement gratuit : TeddyBear, Esmée, Oria, Will Brown, The Odds, Maëlle, Isïa, Flo Delavega, Génération Céline et Bormin’. Plusieurs univers musicaux seront ainsi représentés sur une même scène.

À travers le RVM Live, la station indique vouloir contribuer à l’animation culturelle et au dynamisme du territoire en organisant des événements gratuits au plus près des habitants. Après plusieurs rendez-vous organisés dans les Ardennes, cette nouvelle édition se déroule dans la Pointe des Ardennes à la fin du mois de septembre. L’accès au concert est gratuit, mais la capacité de la place Méhul est limitée à 3 000 personnes pour des raisons de sécurité.