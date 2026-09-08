Louis-Philippe Sutton : l'audience tous les matins

Plutôt que d'interroger des panélistes deux fois par an et d'y ajouter un peu de streaming, il part des logs d'écoute en ligne, les données réelles, et leur applique des coefficients issus d'un panel pour reconstituer l'audience totale de l'antenne. Résultat : un chiffre chaque matin pour des radios locales qui, jusque-là, n'avaient à peu près rien. Dix ans plus tard, sa société StatsRadio revendique plus de 150 stations canadiennes, et surtout Numeris, l'équivalent canadien de Médiamétrie, vient d'adopter sa méthodologie pour mesurer toutes les radios locales du pays. Aujourd'hui, il regarde vers la France. Rencontre avec un homme qui a mis huit ans à convaincre, et qui n'a pas l'air pressé de s'arrêter là.

Tout part de deux conversations, à moins d'un mois d'intervalle, avec des commerçants de Québec. Le premier appelle pour se plaindre. « Ma campagne publicitaire radio n'a pas fonctionné, de l'argent gaspillé », lui lance-t-il. Louis-Philippe Sutton s'inquiète, demande si les affaires vont mal. La réponse le sidère : « Non non non, on est en train de faire notre meilleur mois de business à vie, mais aucune personne ne me dit qu'ils ont entendu la publicité radio. » Les deux stations choisies étaient pourtant les plus performantes de la région sur ce créneau. Le déclic est là. « C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la radio n'avait pas un problème de performance, mais un problème de perception », raconte-t-il.

Le second client enfonce le clou d'une autre manière. Celui-là a monté sa campagne Facebook lui-même, « jeudi soir avec mon verre de scotch ». Le patron d'agence facturait alors 150 dollars canadiens de l'heure pour faire exactement ce travail. Il comprend d'un coup que le monde a basculé et que la radio, elle, se compare désormais à un univers où l'annonceur reçoit un rapport quotidien à la minute, avec des clics et des vues dont on ne connaît même pas toujours la provenance. Le chantier de sa vie commence là : aider la radio à démontrer ce qu'elle vaut déjà.