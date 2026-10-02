Les animateurs de podcasts inspirent confiance €

75% des auditeurs jugent les publicités lues ou recommandées par les animateurs de podcasts authentiques, contre 54% pour les influenceurs sociaux. Par ailleurs, 55% déclarent que leur lien le plus fort avec un créateur débute via un podcast, contre 15% via les réseaux sociaux. Source : Audacy Power of Influencers Study.
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