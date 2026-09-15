Le 221e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

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Laurent Guimier défend un modèle ICI à 360 entre radio, plateformes et vidéo
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ICI déploie ses isoloirs pour faire entendre la voix des Français avant la présidentielle
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ICI Paris Île-de-France veut accélérer le développement numérique de 100% PSG
À la tête du réseau ICI depuis mars 2026, Laurent Guimier détaille sa feuille de route pour les 44 stations locales de Radio France. Utilité, accélération digitale, vidéo et complémentarité entre radio et plateformes structurent ce projet, qui intègre également la présidentielle 2027 et une réflexion sur l’avenir du média local à dix ans.
Dans cette évolution, les antennes linéaires restent "toujours aussi stratégiques". La diversification des modes de diffusion accompagne ainsi la transformation des usages, sans remettre en cause la place de l’antenne radio. "L’écran, qu’il soit celui du smartphone ou le téléviseur, est devenu en 20 ans un véhicule pour diffuser nos contenus", explique Laurent Guimier. Une approche qui associe radio, plateformes et vidéo dans la stratégie du réseau ICI.
Étienne Pépin mise sur le direct pour RCF Notre Dame
Après la réunion de RCF et Radio Notre Dame, Étienne Pépin pilote la rédaction de RCF Notre Dame et accompagne la nouvelle grille du réseau de 65 radios. Direct de 6h30 à 22h30, information locale, nouveaux visages et couverture de la venue de Léon XIV structurent cette rentrée. Il détaille pour La Lettre Pro de la Radio ses choix éditoriaux et sa vision de la radio chrétienne.
Le direct occupe une place centrale dans cette organisation de l’antenne. "Notre antenne est intégralement en direct de 6h30 à 22h30. Pour moi, la radio doit se faire en direct avec des temps d'interactivité avec nos auditeurs". Dans la perspective de la venue de Léon XIV, Étienne Pépin veut également faire de RCF Notre Dame "la radio du voyage du Pape".
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