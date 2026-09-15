Le 221e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

Après la réunion de RCF et Radio Notre Dame, Étienne Pépin pilote la rédaction de RCF Notre Dame et accompagne la nouvelle grille du réseau de 65 radios. Direct de 6h30 à 22h30, information locale, nouveaux visages et couverture de la venue de Léon XIV structurent cette rentrée. Il détaille pour La Lettre Pro de la Radio ses choix éditoriaux et sa vision de la radio chrétienne.

Le direct occupe une place centrale dans cette organisation de l’antenne. "Notre antenne est intégralement en direct de 6h30 à 22h30. Pour moi, la radio doit se faire en direct avec des temps d'interactivité avec nos auditeurs". Dans la perspective de la venue de Léon XIV, Étienne Pépin veut également faire de RCF Notre Dame "la radio du voyage du Pape".

