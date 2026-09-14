À Bellevue, Jet FM lance des ateliers pour apprendre la radio

Pour la saison 2026-2027, le Sonolab poursuit ses activités d’éducation aux médias et à l’information et d’éducation artistique et culturelle. Il porte chaque année une cinquantaine de projets et peut travailler avec des structures sociales, culturelles, éducatives ou artistiques. Les ateliers peuvent déboucher sur des restitutions publiques ainsi que sur une diffusion des créations sur Jet FM 91.2 et en ligne. Le Sonolab indique adapter ses interventions aux différents publics et besoins, avec un travail autour de l’expression orale, de la créativité, de l’écoute et de la coopération.

Les capsules sonores produites sont également programmées dans "L’Instant Sonolab", le mardi à 09h et le dimanche à 10h, et restent disponibles en podcast à tout moment.