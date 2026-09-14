À Bellevue, Jet FM lance des ateliers pour apprendre la radio

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Le Sonolab de Jet FM propose aux habitants du quartier Bellevue d’apprendre à faire de la radio à travers un nouveau rendez-vous mensuel. Gratuit, l’atelier se déroulera chaque premier jeudi du mois, de 16h30 à 18h. Les participants pourront s’initier aux interviews, reportages, balades sonores, micro-trottoirs ou encore aux fictions radiophoniques. L’ensemble des productions réalisées dans ce cadre doit être diffusé dans l’émission "Bruits de Quartier". Les inscriptions s’effectuent à l’accueil du CSC Le Grand B ou par mail à sonolab@jetfm.asso.fr.
Cette initiative s’inscrit dans les activités du Sonolab, présenté comme l’atelier des sons de Jet. Encadrés par des professionnels de Jet FM, ses ateliers sont consacrés à la découverte de la radio, à l’expérimentation sonore et à la création radiophonique.
Cette initiative s’inscrit dans les activités du Sonolab, présenté comme l’atelier des sons de Jet. Encadrés par des professionnels de Jet FM, ses ateliers sont consacrés à la découverte de la radio, à l’expérimentation sonore et à la création radiophonique.
Une cinquantaine de projets chaque année
Pour la saison 2026-2027, le Sonolab poursuit ses activités d’éducation aux médias et à l’information et d’éducation artistique et culturelle. Il porte chaque année une cinquantaine de projets et peut travailler avec des structures sociales, culturelles, éducatives ou artistiques. Les ateliers peuvent déboucher sur des restitutions publiques ainsi que sur une diffusion des créations sur Jet FM 91.2 et en ligne. Le Sonolab indique adapter ses interventions aux différents publics et besoins, avec un travail autour de l’expression orale, de la créativité, de l’écoute et de la coopération.
Les capsules sonores produites sont également programmées dans "L’Instant Sonolab", le mardi à 09h et le dimanche à 10h, et restent disponibles en podcast à tout moment.
Les capsules sonores produites sont également programmées dans "L’Instant Sonolab", le mardi à 09h et le dimanche à 10h, et restent disponibles en podcast à tout moment.