La Belgique retrouve le "NRJ in the Park"

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NRJ prépare le retour du NRJ in the Park le samedi 12 septembre à Charleroi. L’événement, absent depuis plus de dix ans, se tiendra sur la place Vauban et s’inscrira dans les Fêtes de Charleroi programmées les 11, 12 et 13 septembre. Cette 21e édition sera proposée gratuitement. L’affiche complète n’est pas encore dévoilée, mais la radio a communiqué une première sélection d’artistes.
Mentissa, révélée dans "The Voice France" avec "Et Bam", sera présente après un disque de platine pour son premier album "La vingtaine". Désormais coach dans "The Voice", elle revient en 2026 avec un nouvel album, "Enfants difficiles". Jain figure également parmi les premiers noms annoncés, avec des millions d’albums vendus et des milliards d’écoutes.
Mentissa, révélée dans "The Voice France" avec "Et Bam", sera présente après un disque de platine pour son premier album "La vingtaine". Désormais coach dans "The Voice", elle revient en 2026 avec un nouvel album, "Enfants difficiles". Jain figure également parmi les premiers noms annoncés, avec des millions d’albums vendus et des milliards d’écoutes.
Une première vague d’artistes annoncée par NRJ
Teddy Bear, âgé de 24 ans, sera également au programme avec notamment "Chaussures roses". RnBoi, 19 ans, représentera la scène urbaine francophone. Oria, révélée sur les réseaux sociaux grâce à "Soirée mondaine", apportera son univers pop à cette première programmation. Maëlle, gagnante de "The Voice France", complète également cette première vague, tout comme Bamby, originaire de Guyane. Manon Lisa est aussi annoncée avec son premier succès original, "Le Petit Pêcheur", un titre entre slam et chanson qui cumule déjà des millions d’écoutes. D’autres artistes doivent encore rejoindre l’affiche avant le rendez-vous du 12 septembre 2026.
NRJ associe son antenne à un événement musical gratuit
Avec ce retour, NRJ réactive un événement directement associé à sa marque radio et à sa programmation musicale. Le NRJ in the Park 2026 se déroulera dans le cadre des Fêtes de Charleroi et réunira sur une même scène plusieurs artistes déjà exposés à la radio, sur les plateformes d’écoute ou via les réseaux sociaux. La station présente cette première annonce comme un avant-goût de la programmation complète et prévoit de communiquer prochainement d’autres noms.
Le rendez-vous est fixé au samedi 12 septembre sur la place Vauban à Charleroi, pour une soirée gratuite qui marquera le retour de l’événement après plus d’une décennie d’interruption.
Le rendez-vous est fixé au samedi 12 septembre sur la place Vauban à Charleroi, pour une soirée gratuite qui marquera le retour de l’événement après plus d’une décennie d’interruption.