La Belgique retrouve le "NRJ in the Park"

NRJ prépare le retour du NRJ in the Park le samedi 12 septembre à Charleroi. L’événement, absent depuis plus de dix ans, se tiendra sur la place Vauban et s’inscrira dans les Fêtes de Charleroi programmées les 11, 12 et 13 septembre. Cette 21e édition sera proposée gratuitement. L’affiche complète n’est pas encore dévoilée, mais la radio a communiqué une première sélection d’artistes.

Mentissa, révélée dans "The Voice France" avec "Et Bam", sera présente après un disque de platine pour son premier album "La vingtaine". Désormais coach dans "The Voice", elle revient en 2026 avec un nouvel album, "Enfants difficiles". Jain figure également parmi les premiers noms annoncés, avec des millions d’albums vendus et des milliards d’écoutes.