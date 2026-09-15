La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 15 Septembre 2026 - 06:50

Yacast a lancé une nouvelle version de Muzicenter


Notez


Yacast a mis en ligne, le 9 septembre, une nouvelle version de Muzicenter, sa plateforme professionnelle consacrée à la promotion et à la découverte des nouveautés musicales. Entièrement repensée, elle propose une interface plus moderne et plus intuitive, désormais accessible sur mobile, afin de faciliter les échanges entre les maisons de disques et les médias.



Vous aimerez aussi
Avec cette nouvelle version, Muzicenter a fait évoluer les outils proposés aux équipes de promotion des maisons de disques. Celles-ci peuvent désormais rechercher directement leurs nouveautés dans la base de données Yacast, puis préremplir automatiquement les métadonnées et les contenus associés.
Les maisons de disques disposent de statistiques de consultation, d’écoute et de téléchargement de leurs nouveautés. Ces données leur permettent de mesurer plus précisément l’intérêt suscité par leurs sorties auprès des médias. La nouvelle interface regroupe ainsi dans Muzicenter la mise à disposition des nouveautés musicales et le suivi de leur consultation, de leur écoute et de leur téléchargement par les professionnels.
Yacast a lancé une nouvelle version de Muzicenter

Un nouvel environnement pour les programmateurs

Du côté des médias, les programmateurs bénéficient d’un environnement entièrement renouvelé pour accéder aux nouveautés musicales. La nouvelle version leur permet de découvrir les titres proposés par les maisons de disques, de les écouter et de les télécharger au sein d’une même plateforme professionnelle.
L’accès a également évolué puisque Muzicenter, jusqu’alors utilisé sur ordinateur, est devenu accessible sur mobile. Les programmateurs peuvent consulter les nouveautés musicales depuis leur ordinateur comme depuis leur téléphone, tandis que les maisons de disques disposent aussi des indicateurs associés aux consultations, aux écoutes et aux téléchargements.
Avec cette mise en ligne intervenue le 9 septembre, Yacast propose donc une version entièrement repensée de Muzicenter, centrée sur les échanges entre les équipes de promotion et les professionnels des médias.
Yacast a lancé une nouvelle version de Muzicenter

Tags : musique, Muzicenter, programmation musicale, Yacast



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 9 Septembre 2026 - 05:35 Une nouvelle interface pour Muzicenter dès ce 9 septembre

Mardi 8 Septembre 2026 - 08:20 Ariana Grande signe le titre le plus streamé de l’été sur Spotify

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication