Yacast a lancé une nouvelle version de Muzicenter

Du côté des médias, les programmateurs bénéficient d’un environnement entièrement renouvelé pour accéder aux nouveautés musicales. La nouvelle version leur permet de découvrir les titres proposés par les maisons de disques, de les écouter et de les télécharger au sein d’une même plateforme professionnelle.

L’accès a également évolué puisque Muzicenter, jusqu’alors utilisé sur ordinateur, est devenu accessible sur mobile. Les programmateurs peuvent consulter les nouveautés musicales depuis leur ordinateur comme depuis leur téléphone, tandis que les maisons de disques disposent aussi des indicateurs associés aux consultations, aux écoutes et aux téléchargements.

Avec cette mise en ligne intervenue le 9 septembre, Yacast propose donc une version entièrement repensée de Muzicenter, centrée sur les échanges entre les équipes de promotion et les professionnels des médias.