Yacast a lancé une nouvelle version de Muzicenter

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Avec cette nouvelle version, Muzicenter a fait évoluer les outils proposés aux équipes de promotion des maisons de disques. Celles-ci peuvent désormais rechercher directement leurs nouveautés dans la base de données Yacast, puis préremplir automatiquement les métadonnées et les contenus associés.
Les maisons de disques disposent de statistiques de consultation, d’écoute et de téléchargement de leurs nouveautés. Ces données leur permettent de mesurer plus précisément l’intérêt suscité par leurs sorties auprès des médias. La nouvelle interface regroupe ainsi dans Muzicenter la mise à disposition des nouveautés musicales et le suivi de leur consultation, de leur écoute et de leur téléchargement par les professionnels.
Les maisons de disques disposent de statistiques de consultation, d’écoute et de téléchargement de leurs nouveautés. Ces données leur permettent de mesurer plus précisément l’intérêt suscité par leurs sorties auprès des médias. La nouvelle interface regroupe ainsi dans Muzicenter la mise à disposition des nouveautés musicales et le suivi de leur consultation, de leur écoute et de leur téléchargement par les professionnels.
Un nouvel environnement pour les programmateurs
Du côté des médias, les programmateurs bénéficient d’un environnement entièrement renouvelé pour accéder aux nouveautés musicales. La nouvelle version leur permet de découvrir les titres proposés par les maisons de disques, de les écouter et de les télécharger au sein d’une même plateforme professionnelle.
L’accès a également évolué puisque Muzicenter, jusqu’alors utilisé sur ordinateur, est devenu accessible sur mobile. Les programmateurs peuvent consulter les nouveautés musicales depuis leur ordinateur comme depuis leur téléphone, tandis que les maisons de disques disposent aussi des indicateurs associés aux consultations, aux écoutes et aux téléchargements.
Avec cette mise en ligne intervenue le 9 septembre, Yacast propose donc une version entièrement repensée de Muzicenter, centrée sur les échanges entre les équipes de promotion et les professionnels des médias.
L’accès a également évolué puisque Muzicenter, jusqu’alors utilisé sur ordinateur, est devenu accessible sur mobile. Les programmateurs peuvent consulter les nouveautés musicales depuis leur ordinateur comme depuis leur téléphone, tandis que les maisons de disques disposent aussi des indicateurs associés aux consultations, aux écoutes et aux téléchargements.
Avec cette mise en ligne intervenue le 9 septembre, Yacast propose donc une version entièrement repensée de Muzicenter, centrée sur les échanges entre les équipes de promotion et les professionnels des médias.