Tendance Ouest lance sa saison avec un Tendance Live au Havre

Pour accompagner ce premier Tendance Live, Tendance Ouest s’appuie un imposant réseau FM en Normandie. Dans la Manche, la station émet à Avranches 90.5, Bricquebec 98.7, Cherbourg 93.4, Coutances 104.4, Granville 106.2, Lessay 95.2, Saint-Lô 101, Valognes 98.9 et Villedieu-Les-Poêles 96.9. Dans le Calvados, elle est présente à Bayeux 106.1 et Caen 100.2. Dans l’Orne : Alençon 89.4, Argentan 94.4, Domfront 98.1, Flers 100.4, La Ferté Macé 103.3, L’Aigle 103.6, Mortagne 92.3 et Vimoutiers 97.8. En Seine-Maritime : Bolbec 89.4, Cany-Barville 101.3, Dieppe 105.1, Fécamp 105.1, Le Havre 98.9 et Rouen 103.7. Dans l’Eure : Bernay 103.8 et Verneuil-sur-Avre 103.4. Tendance Ouest est également disponible en DAB+ à Caen, Le Havre, Le Mans, Rouen, Verneuil-sur-Avre, Évreux, Louviers, Laval et Beauvais.