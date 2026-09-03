Tendance Ouest lance sa saison avec un Tendance Live au Havre

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Pour accompagner ce premier Tendance Live, Tendance Ouest s’appuie un imposant réseau FM en Normandie. Dans la Manche, la station émet à Avranches 90.5, Bricquebec 98.7, Cherbourg 93.4, Coutances 104.4, Granville 106.2, Lessay 95.2, Saint-Lô 101, Valognes 98.9 et Villedieu-Les-Poêles 96.9. Dans le Calvados, elle est présente à Bayeux 106.1 et Caen 100.2. Dans l’Orne : Alençon 89.4, Argentan 94.4, Domfront 98.1, Flers 100.4, La Ferté Macé 103.3, L’Aigle 103.6, Mortagne 92.3 et Vimoutiers 97.8. En Seine-Maritime : Bolbec 89.4, Cany-Barville 101.3, Dieppe 105.1, Fécamp 105.1, Le Havre 98.9 et Rouen 103.7. Dans l’Eure : Bernay 103.8 et Verneuil-sur-Avre 103.4. Tendance Ouest est également disponible en DAB+ à Caen, Le Havre, Le Mans, Rouen, Verneuil-sur-Avre, Évreux, Louviers, Laval et Beauvais.