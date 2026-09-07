NGroup veut écouter ceux qui écoutent ses radios

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Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, NGroup souhaite associer ses parties prenantes à une réflexion sur les enjeux et ambitions considérés comme clés pour ses activités présentes et futures. Le groupe, qui rassemble Nostalgie, NRJ, Nostalgie+, NRJ+, Chérie et NStories, organise pour cela une discussion en petits groupes avec des auditeurs.
La consultation se déroulera le mardi 15 septembre de 17h à 20h dans les studios de NGroup, situés au 775/1 Chaussée de Louvain, à 1140 Evere. L’entreprise recherche encore quelques participants, jeunes comme moins jeunes, pour compléter les groupes. Les frais de déplacement seront remboursés et une visite des studios est également prévue.
La consultation se déroulera le mardi 15 septembre de 17h à 20h dans les studios de NGroup, situés au 775/1 Chaussée de Louvain, à 1140 Evere. L’entreprise recherche encore quelques participants, jeunes comme moins jeunes, pour compléter les groupes. Les frais de déplacement seront remboursés et une visite des studios est également prévue.
Les auditeurs intéressés peuvent contacter Géraldine Deleuse par courrier électronique à l’adresse gdeleuse@ngroup.be afin de participer à cette consultation consacrée aux dimensions environnementales et sociales de la stratégie du groupe.