NGroup veut écouter ceux qui écoutent ses radios

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, NGroup souhaite associer ses parties prenantes à une réflexion sur les enjeux et ambitions considérés comme clés pour ses activités présentes et futures. Le groupe, qui rassemble Nostalgie, NRJ, Nostalgie+, NRJ+, Chérie et NStories, organise pour cela une discussion en petits groupes avec des auditeurs.

La consultation se déroulera le mardi 15 septembre de 17h à 20h dans les studios de NGroup, situés au 775/1 Chaussée de Louvain, à 1140 Evere. L’entreprise recherche encore quelques participants, jeunes comme moins jeunes, pour compléter les groupes. Les frais de déplacement seront remboursés et une visite des studios est également prévue.